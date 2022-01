'Incapacidad por covid-19 se maneja igual que otra enfermedad', aseguró el Mitradel

A casi dos años de que se declaró la pandemia de la covid-19, la avalancha de contagios no se detiene; y al la persona resultar positivo en la prueba y tener que permanecer en aislamiento o cuarentena durante varios días, surge la interrogante sobre: ¿cómo se manejan las incapacidades por esta enfermedad?, principalmente, entre la población económicamente activa.

El asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Carlos Ayala, dijo que "las incapacidades por covid-19 se manejan igual que cualquier otra enfermedad".

Es decir que "si el trabajador tiene sus días de incapacidad acumulados por pago del Seguro Social, entre empleador y trabajador (que son hasta 18 días al año), debe cubrir la incapacidad laboral por la enfermedad de covid-19, como regla general", explicó a Televisora Nacional, el también abogado laboralista, quien además aseguró que "la certificación como recuperado de covid-19 cuenta como incapacidad".

Aclaró que la cuarentena preventiva ahora es de cinco días y la incapacidad (por prueba positiva de contagio de covid-19) es de siete días a partir del Decreto Ejecutivo No.5 del 24 de enero de 2022.

Y, "como esa incapacidad o esa cuarentena o confinamiento es producto de una enfermedad (covid-19); por lo tanto, debe ser pagada por el empleador bajo los términos de acumulación de los días de incapacidad que se han ido pagando, entre empleador y trabajador, a la seguridad social (Caja de Seguro Social)" como lo dicta el Código de Trabajo y las normas de seguridad social, sostuvo Ayala.

Pero en caso de que el empleador no esté al día con el pago de las cuotas, Ayala dijo que éste "tiene que pagar obligatoriamente (la incapacidad al trabajador), porque su responsabilidad es cobrar la parte del trabajador y su parte llevarla a la Caja de Seguro Social. El Código de Trabajo dice que... si el Seguro no le puede pagar la incapacidad (al trabajador) es solo por esa razón (el empleador no está al día con las cuotas), y entonces corresponde al empleador pagarlo".

Respecto al aislamiento por contacto estrecho, dijo que "la legislación no tiene previsto esta incapacidad o cuarentena"; sin embargo, recordó que "la cuarentena se viene dando desde el principio de la pandemia (originalmente eran catorce días de aislamiento, luego diez y ahora siete), y lo que se hacía, era que los trabajadores y empleadores se ponían de acuerdo; y eso es lo que estamos sugiriendo ahora en el Ministerio de Trabajo para ver cómo se resuelve el pago o no de esos cinco días".

El alto funcionario mencionó que, incluso, si la persona que está aislada no tiene problemas de salud podría hacer teletrabajo o el empleador podría considerar un permiso o si lo paga tiempo por tiempo.

En caso de que el trabajador resulte positivo y lo aíslan, pero ya no tiene días de incapacidad acumulados, "si el empleador está al día en el pago a la Caja de Seguro Social, entonces el Seguro Social debe cubrir la diferencia de los días de incapacidad".

Al año, el trabajador tiene derecho a 18 días de incapacidad, y si no utiliza ninguno al año, se acumulan para el segundo y tercer año. De lo contrario, es borrón y cuenta nueva, puntualizó Ayala.