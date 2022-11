Creación de empleo formal, el dilema del crecimiento económico

Aunque las previsiones de crecimiento económico para Panamá son positivas, para los economistas “el problema ya no es solamente de crecimiento económico, sino de generación de empleo”

Los economistas esperan que el año termine generando más empleo informal que formal. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Las perspectivas macroeconómicas de Panamá, para el cierre del año 2022, se mantienen positivas, pero con el dilema de la creación de empleo formal. Las previsiones de los organismos internacionales incluso se mantienen por encima de los cálculos locales, pero también hay incertidumbre en torno al mercado del trabajo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por ejemplo, estiman en 7% la expansión del producto interno bruto (PIB) del país, mientras que el Banco Mundial (BM) prevé un crecimiento de 6,2%.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, mantiene sus previsiones en 5%. Y desde la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá se estima que el año va a cerrar con un crecimiento económico “bastante alto”, entre el 5% y 6%. Sin embargo, “en Panamá, el problema ya no es solamente de crecimiento económico, sino de generación de empleo”, advirtió el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón.

“Se espera terminar el año generando más empleo informal, que formal... Seguimos generando empleos precarios que no es lo que le conviene al país”, aseguró el también docente universitario.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) –disponibles en la Contraloría General–, de septiembre de 2020 a abril de 2022 la población total ocupada creció en 13% y la desocupación bajó de 18,5% a 9,9%.

“El desempleo baja porque sube el empleo precario, pero no se está generando ni se genera ni se ve, el empleo formal en el cual una persona esté en una planilla, pague impuestos, seguro educativo y seguridad social”, afirmó Gordón.

El pasado 24 de octubre, en Consejo de Gabinete, el ministro del MEF, Héctor Alexander, sostuvo que “no es cierto que el grueso del crecimiento sea los informales: la cifra se refiere a los asalariados, como también al número de trabajadores independientes, emprendedores”.

Gordón insistió en que si bien es cierto el país está logrando un alto crecimiento económico, con respecto a otros países, es con una “generación de empleo precaria”, y tampoco se visualiza que el panameño tenga una mejora en la calidad de vida a mediano y largo plazo. Por lo tanto, Gordón sugirió que el Estado debe “concentrarse” precisamente en ver cómo logra disminuir el empleo informal y aumentar el formal, porque la falta de empleo formal provoca que la crisis del seguro social se siga “profundizando”.

“Aunque aumenten los empleos en Panamá, no hay gente pagando seguridad social, entonces el seguro social no consigue más ingresos, tampoco hay pago de seguro educativo y no mejoran los ingresos del Estado”, expresó Gordón.

En síntesis, se observa un crecimiento económico que “no” está trayendo buena calidad en el empleo ni un aumento fuerte en los ingresos del Estado, por lo que tiene que seguir pidiendo prestado. “No hay que alegrarse por el crecimiento económico, sino porque suba el empleo formal”, afirmó Gordón, para quien ese auge “por ahora prácticamente está siendo impulsado por el comercio internacional, y las empresas que están ligadas al Canal son las que están creciendo, pero no tienen la capacidad para generar más empleo formal”.

De hecho, las perspectivas para el mercado de trabajo en todo el mundo han empeorado en los últimos meses, y de mantenerse la evolución actual, se espera que disminuya la oferta de empleo y que se reduzca ampliamente el aumento del mismo a escala mundial, a lo largo del último trimestre de 2022, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Panamá, en la senda de la recuperación

Las cifras oficiales dan cuenta de que la economía panameña sigue en la senda de la recuperación gradual de la producción a niveles de prepandemia. En los primeros seis meses del año 2022, el PIB creció casi el 12% y en agosto de este año la cifra llegó a 11% de acuerdo con los indicadores mensuales del MEF.

Solo de enero a agosto de 2022 la economía mostró un crecimiento de 10,94%, comparado con igual período de 2021, según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae), del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

“Es importante resaltar que la economía mantiene su senda de recuperación, luego del impacto de la emergencia sanitaria causada por la covid-19 y conflictos en el ámbito internacional”, subraya el Inec en su informe preliminar.

Al igual que Gordón, el economista Ramón Rodríguez pronosticó que la economía panameña se va a seguir recuperando y creciendo. "El proceso de recuperación que se inició en 2021 se va a mantener en 2022, y para 2023 va a haber un crecimiento, especialmente en sectores como minería, logística, turismo e incluso el agro”, dijo.