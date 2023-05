La Fed alerta sobre volatibilidad financiera por alza de tasas: ¿Cómo impactaría en Panamá?

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene una política monetaria de alza a la tasa de referencia para bajar la inflación. La próxima revisión será el 14 de junio. Shutterstock

Un reciente informe sobre estabilidad financiera del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) advirtió que uno de los mayores riesgos para la estabilidad financiera es la “inflación persistente”, lo que podría suponer una continuación del endurecimiento de las políticas monetarias restrictivas en Estados Unidos.

También alertó que el alza constante de los tipos de interés para controlar la inflación podría ocasionar una mayor volatibilidad en los mercados financieros globales y tensiones de liquidez, presiones que al mismo tiempo pueden provocar una salida de depósitos de los bancos y la desaparición de otras formas de financiamiento a corto plazo.

Este es el primer reporte de estabilidad financiera de Estados Unidos que sale a la luz, tras el anuncio de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic Bank, luego de que se generaran importantes salidas de depósitos por preocupaciones sobre la mala gestión del riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez.

Otros de los riesgos financieros son: el estrés del sector bancario de Estados Unidos, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la guerra Rusia-Ucrania, comerciales y las presiones de valoración en el sector inmobiliario residencial.

El marco de monitoreo de la Fed también rastrea los desarrollos nacionales e internacionales para identificar riesgos a corto plazo, es decir, desarrollos adversos plausibles o shocks que podrían tensionar el sistema financiero estadounidense y los potenciales riesgos de que puedan extenderse dada las vulnerabilidades.

Positivismo en la plaza panameña

Al preguntarle el economista Samuel Moreno Peralta sobre si hay posibilidades de que la subida de los tipos de interés afecten la liquidez y la salud de los depósitos de los bancos de la banca panameña, dijo que los aumentos de la tasa de interés tienden a recoger liquidez ya que mejoran las rentabilidades de los depósitos, mientras aumenta el coste de los créditos.

“Eso (subida de las tasas) recoge la liquidez del público. Por lo anterior, estos aumentos de tasas tienden a mejorar los depósitos que tienen los bancos”, expresó el también director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec). Además, aseguró que un aumento en los tipos de interés motivará a los consumidores a ahorrar más dinero, ya que recibirán mayores ingresos por el dinero que tienen en el banco. “Estimamos que eso podría incentivar a los individuos a recomponer la estructura y pasar de depósitos a la vista a depósitos a plazo (cuya rentabilidad es mayor), añadió.

Moreno Peralta destacó que los más recientes datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) muestran que, a la fecha, los depósitos han aumentado por encima de los $100.000 millones, por lo que sus niveles de liquidez se han fortalecido.

También invitó a analizar que la plaza bancaria panameña cuenta con más de 70 bancos, y cada banco tiene sus productos y hace sus ofertas a sus clientes. Al final esos préstamos se convierten en contratos entre los agentes bancarios y los clientes, y tienen cláusulas que tienen que respetar. Tampoco hay que olvidar que la economía panameña es dolarizada, no tiene política monetaria ni cambiaria, por lo tanto todas las incidencias que pueda tener el dólar estadounidense vienen apalancadas de la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos.

Sin embargo, comentó que ahora en ese mercado (Estados Unidos), con la situación que se dio de algunos bancos, sobre todo en el producto viviendas, ha observado que la tasa de interés ha subido de 2% a 4%, y se espera no afecte a la banca panameña. “Hay una tendencia al alza y lo que esperamos es que esas incidencias que se están dando en el mercado de Estados Unidos no trasciendan, no hagan tanto ruido en la banca panameña, para que podamos tener una estabilidad financiera con grandes activos”, apuntó Moreno Peralta.

Riesgos

Dentro de los riesgos que podrían afectar la estabilidad financiera y la salud bancaria de Panamá están los de mercado, ambientales relacionados ahora con el tema de cambio climático, como los huracanes. Pero también existen las medidas y la cultura macroprudencial exigidas para hacer frente a estos escenarios y al crecimiento de los riesgos, como por ejemplo la parte de la liquidez ante el posible retiro de persona, extranjeros o locales , expresó el director de Estudios Financieros de la SBP, Javier Motta.

“Hay que tener el suficiente músculo dentro de la canasta de los activos líquidos para hacer frente a posibles retiros que no surgieron en la pandemia y que monitoreamos. Estos contingentes de depósitos que mitiguen a gran escala el riesgo de liquidez”, aseveró Motta.

Los economistas consideran que a pesar de las vicisitudes, el país está muy bien preparado y su economía panameña ha ido avanzando. Por ejemplo, en 2020 el producto interno bruto (PIB) se contrajo 17,9%, pero inmediatamente al año siguiente creció 15% y después más de 10%, según cifras oficiales. El índice de precios al consumidor (IPC) en Panamá cerró el primer trimestre de 2023 con una variación acumulada de 2,0%, una presión inflacionaria reflejada sobre todo en los alimentos.

Mientras que en Estados Unidos la inflación actual sigue siendo alta. La inflación de los gastos de consumo personal (PCE), se sitúa en el 4,2%, y la inflación PCE subyacente en el 4,6% para el cierre de marzo de 2023. Y este lunes banqueros centrales de Estados Unidos dijeron que prevén que las tasas de interés se mantengan altas y, en todo caso, suban, por la persistente inflación. El 3 de mayo la Fed subió la tasa de interés en 25 puntos base, en un rango entre el 5% y el 5,25%, dejando la puerta abierta a otro incremento el próximo 14 de junio.