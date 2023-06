Apatel: Necesitamos un sistema de estadísticas veraz que elimine las malas estimaciones

El 68% de las habitaciones está en la ciudad capital, incluyendo Taboga. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Proponer la construcción de un sistema de estadística nacional que permita registrar proyecciones reales, es un proyecto en el que se ha estado enfocando la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

El objetivo es dar por terminadas las “malas estimaciones” que hay actualmente en la industria. Para ello han estado en conversaciones con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Raúl Jiménez, presidente de Apatel, comentó que aunque han realizado encuentros con la AIG, todavía no han logrado un avance concreto. “Creo que la AIG ha hecho un trabajo extraordinario, sin embargo, este proyecto no está entre sus prioridades. Nosotros queremos que esto sea una prioridad nacional, porque si no seguiremos hablando de lo mejor que nos hace lucir y eso no es lo que buscamos, sino estar al tanto del comportamiento de la industria”, dijo Jiménez.

Comentó que el turismo, como cualquier otra actividad económica de un país, necesita de manera actualizada medir su avance, saber dónde está y cómo se compara con los últimos años. Algo que desde su punto de vista no ocurre en la industria hotelera nacional que, hasta el momento, solo se maneja con cifras parciales e imperfecciones.

Por ejemplo, mencionó que el registro de la llegada de los viajeros al país se publica entre tres a cuatro meses, por lo que “no se brinda un panorama que dé confianza sobre la realidad de donde estamos”.

A esto, dijo, se le suma el “grave problema” que se vive con la cifra de turistas que llegan por cruceros, ya que “están mal medidos y exagerados”. Un caso recurrente, explicó, son aquellos cruceros que tienen capacidad para 5 mil personas, que al llegar a puerto panameño todos son medidos por igual, incluyendo a la tripulación, cuando solo deberían ser tomados en cuenta aquellos que se bajan para quedarse.

“Eso no genera ni un real para Panamá, pero son medidos de igual forma. Hay que corregir eso”, sostuvo el presidente de Apatel.

Respecto a las estimaciones laborales, señaló que “existe una exageración que le preocupa”, ya que se dice que hay 400 mil empleos. Jiménez aclaró que “eso es imposible, porque no se puede tener cuatro veces más empleos que los que teníamos antes de la pandemia, debido a que ahora tenemos menos turistas. Ahí es donde debe subsanarse la data porque le resta credibilidad a la industria hotelera”.

Por todas estas razones, el presidente de Apatel ratificó que “Panamá carece de estadísticas confiables”.

Recordó que por ley la ATP debe llevar toda la data, pero en la “práctica no ha acometido ese proyecto”, por lo tanto, desde Apatel están procurando hacer por decisión propia y voluntariamente la creación de un sistema estadístico “confiable”, sin embargo, necesitan apoyo.

El esquema que busca aplicar, según Jiménez, es la utilización de plataformas que permitan medir cifras relacionadas con cuántas personas viajaron al país; cuántas llenaron los hoteles; proyectar las tarifas que se promovieron; cuántos de los visitantes eran extranjeros o nacionales, por mencionar algunos ejemplos.

El objetivo es comparar los números de manera mensual, trimestral o anual. Con esto, comentó que también proyectan que desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen se pueda compartir data en tiempo real de los turistas que llegan en determinados días.

El presidente de Apatel destacó que desde Promtur ya existe una herramienta que desde el celular te muestra dónde está el turista extranjero que llegó. Rescató que esto es bueno porque el 87% de los turistas que llegan a Panamá lo hace desde Tocumen, así que por naturaleza la ciudad capital va a tener un día de estadía de ese turista, porque el 68% de las habitaciones está en la capital, incluyendo Taboga.