Productores exigen más gestiones para garantizar la revisión del TPC con EEUU

El pollo se encuetra dentro de la desgravación arancelaria del TPC entre Panamá y EEUU. PPixabay

Avicultores y porcinocultores volvieron a alzar su voz de alerta sobre sus preocupaciones en torno a la desgravación arancelaria de cuatro productos sensitivos del tratado de promoción comercial (TPC) que tiene Panamá con Estados Unidos (EEUU).

Los productores exigen al Gobierno realizar mayores gestiones que puedan garantizar la revisión del TPC con EEUU porque esperan que no se dé por terminada la “tarea de renegociación”.

Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip), comentó que la revisión del TPC con EEUU es un reto porque significa competir con rubros subsidiados y con grandes productores, en detrimento de una producción pequeña como la de Panamá.

Criticó la forma en que las autoridades norteamericanas se han negado a la posibilidad de encontrar fórmulas para que la exportación nacional pueda coexistir con sus importaciones.

Carlos Pitti, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), sostuvo que con esta lucha no están defendiendo a los productores, sino a la economía del país, los trabajos y la agricultura, que están en riesgo de perderse. “Si permitimos que un tratado mal negociado destruya a los sectores productivos, vamos a tener un país sin comida”, alertó.

Para Castro, productos como el pollo nunca debieron negociarse, aún cuando la Organización Mundial del Comercio había reconocido este rubro como sensitivo. “Eso lo reclamamos desde un principio y todavía hoy después de tantos años seguimos reclamando la apertura del mercado total que se estableció en el esquema del TPC”, mencionó.

Dentro de los diferentes cortes de pollo, Anavip solo ve obstáculo con la presa de muslo encuentro, que en EEUU se vende por debajo de los costos de producción, ya que está subsidiado y, por lo tanto, representa una competencia desleal para la producción nacional.

“Con los demás cortes de pollo no tenemos ninguna inquietud, nosotros podemos competir con la pechuga o el pollo entero, pero no es lo mismo con el muslo encuentro, que para EEUU no tiene ningún valor porque es un producto de desecho que almacenan en enormes cantidades para exportar a precios ridículos para mercados como el nuestro y que al final termina afectando la producción nacional”, recalcó el presidente de Anavip.

Por estas y otras razones, el presidente de Anapor sostuvo que seguirán “peleando” y no van a “cesar”. Aseguró que si las negociaciones dependieran de los productores, el TPC no se hubiera firmado desde un principio.

Pittí reconoció que aunque el Gobierno sabe la problemática en torno al TPC, hace falta la “buena voluntad” de EEUU de “entender que la paz social comienza con la comida”.

El presidente de Anavip, por su parte, recalcó que se han estado reuniendo con el Gobierno para presentarle sus inquietudes y preocupaciones sobre el TPC. “Lo que hemos planteado es que no estamos en contra del TPC ni negando una posibilidad de un intercambio comercial, sino que estamos en contra de una apertura total que vaya afectar la producción nacional”, aclaró.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, defendió que han estado en conversaciones con EEUU sobre la desgravación de los cuatro rubros sensitivos, como carne de cerdo, pollo, arroz y lácteos, que representan más del 55% del producto interno bruto agropecuario y “garantizan la paz y estabilidad del país”.

Recordó que EEUU es un socio estratégico y que el TPC tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, reconoció que se debe revisar la extensión y desgravación arancelaria de los cuatro rubros sensitivos.

“Como gobierno responsable no podemos permitir que esos rubros se destruyan y se genere una crisis económica y de desempleo en el sector agro. Quiero reiterar que el presidente de la República está directamente interesado, seguimos hablando con las autoridades norteamericanas y haciendo gestiones a otros niveles para apoyar a estos sectores”, puntualizó Valderrama.

Las autoridades norteamericanas ya han expresado que se enfocará en la implementación y no en la renegociación del TPC con Panamá.

Durante una visita al país, la subsecretaria de Agricultura para el Comercio y Asuntos Agrícolas en el Exterior de Estados Unidos, Alexis Taylor, dijo que entiende la sensibilidad de los productores panameños sobre la desgravación arancelaria de ciertos productos, pero recalcó que el TPC es más amplio que solo la agricultura.

“Si empezamos a ver estos temas muy particulares, podemos terminar deshaciendo la base de todo el acuerdo”, indicó Taylor.

Panamá y Estados Unidos firmaron el TPC el 28 de junio de 2007 y el acuerdo entró en vigencia el 31 de octubre de 2012. La desgravación arancelaria comenzó en 2022, con el arroz y el pollo (pieza de muslo encuentro), permitiendo a la industria estadounidense pagar un arancel menor y, como consecuencia, ocasionar que se inunde el mercado panameño de productos importados.