Asep: Consulta sobre la tarifa de la electricidad concluye el 3 de agosto

Esta aclaración de la Asep fue publicada en la Consulta Pública No. 007-23-Elec, Archivo | La Estrella de Panamá

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó que la consulta pública para recibir comentarios de la ciudadanía a la propuesta de pliegos tarifarios de distribución y comercialización de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (Edemet) y de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (Edechi) concluye el próximo jueves 3 de agosto.

Esta aclaración de la Asep fue publicada en la Consulta Pública No. 007-23-Elec, la cual lleva la firma de Armando Fuentes Rodríguez, administrador general de la entidad.

La consulta fue aprobada mediante la Resolución AN No. 18542-Elec de 10 de julio de 2023 y su extensión fue reglamentada en la Consulta Pública No. 007-23-Elec de la Asep.

De acuerdo con el documento, los interesados en participar podrán acceder al documento propuesto a través de la página web www.asep.gob.pa o en las oficinas de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en el primer piso del edificio Office Park, en Vía España y vía Fernández de Córdoba.