Este índice se elabora por una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group

Domingo E. Barrios W., de TMG (izq.); Adolfo Fábrega García de Paredes, presidente de la CCIAP (centro) y Manuel Ferreira, asuntos económicos de la CCIAP (der.). Cedida

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) en julio 2023 se situó en 86 puntos de un total de 100 puntos, con una disminución de dos puntos, en comparación con la medición de mayo 2023, que alcanzó 88 puntos, según el más reciente reporte.

El documento, que se elabora por una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group (TMG), analiza mediante una encuesta la expectativa de los consumidores por los próximos 12 meses en temas de cómo creen que hogar, el país, desempleo y ahorro.

El presidente de The Marketing Group, Domingo E. Barrios W., señaló que "el Índice de Confianza del Consumidor presenta una disminución en su resultado para esta medición, al compararlo con el resultado de mayo de este año, siendo la percepción sobre la situación económica del hogar, en los próximos 12 meses, el único componente del índice con resultados dentro de los niveles de confianza".

Esta nueva medición de la probabilidad de ahorrar dinero, en los próximos 12 meses, marcó un resultado de 82 puntos, con un incremento de 10 puntos, con respecto a la medición de mayo 2023, que fue de 72 puntos. Este indicador se mantiene en los niveles de desconfianza.

La nueva medición sobre el nivel de desempleo, en los próximos 12 meses, marca un índice de 84 puntos, 10 puntos por debajo de la medición anterior. En la medición de julio de 2023, el 29% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 26% estima que es bastante probable que tenga trabajo. Mientras que el 16% piensa que es poco probable obtenerlo, un 23% considera que no tendrá empleo y un 6% no sabe/ no tiene idea si podrá obtener un empleo.

El estudio señala que la expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares a futuro se mantiene en 102 puntos, igual que en la medición del mes de mayo. Este indicador lleva cuatro mediciones con resultados dentro de los niveles de confianza.

El indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses marcó 78 puntos, presentando una disminución de 5 puntos, al compararlo con mayo 2023. Este indicador continúa mostrando un retroceso en la confianza de los consumidores sobre la economía del país a futuro.

La encuesta que utiliza TMG fue adaptada a la metodología de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, la cual se aplica en la gran mayoría de los países del continente.

Para realizar el cálculo, TMG contabiliza el porcentaje de respuestas “positivas” y “negativas” para cada pregunta. Al porcentaje de respuestas positivas se resta el porcentaje de respuestas negativas, y al total se suma el valor 100. Esto, con el fin de evitar números negativos. Esto ocurriría cuando el porcentaje de respuestas negativas sea superior al porcentaje de respuestas positivas.