Instalación de la mesa de revisión del salario mínimo será el 30 de agosto

El último aumento salarial fue en 2021 e incluyó las actividades de servicios sociales, financieros y de salud privada, y el servicio doméstico, entre otros. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) instalará el 30 de agosto la mesa de revisión del salario mínimo 2023.

“Nosotros establecimos una hoja de ruta bajo las solicitudes que nos hicieran los miembros de esta mesa, que era precisamente iniciar un periodo de revisión de cómo es el funcionamiento y la reglamentación de la mesa para poder seguir con el calendario”, informó la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

MINISTRA DE TRABAJO

La mesa de revisión estará conformada de manera tripartita por representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato); por los empresarios estará el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y la Cámara Panameña de la Construcción; del gobierno estará el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Mitradel.

La ministra de Trabajo comunicó que el calendario establecido será presentado en la instalación de la mesa para que sea aprobado y así iniciar el proceso hasta diciembre, que es cuando deben terminar la revisión de cada una de las actividades económicas y sus áreas geográficas, que se dividen en dos. Añadió que tanto los trabajadores como la empresa privada tendrán la oportunidad de revisar cada una de estas actividades económicas.

Tiempo

La confirmación de la fecha tomó por sorpresa a los trabajadores. Eduardo Gil, delegado principal de Conato ante la mesa de revisión del salario mínimo, dijo que hasta la fecha, no han recibido la correspondencia formal, pero sí confirmó que habían enviado una carta a la ministra de Trabajo para exigir agilidad en la instalación de la mesa porque estaban básicamente “contra el tiempo” para poder empezar a discutir las recomendaciones en torno al próximo salario mínimo.

Gil recordó que regularmente la mesa se instalaba en los meses de junio y julio, incluso hasta marzo, porque se tenían en cuenta las presentaciones que se debían hacer con los diversos informes y análisis de indicadores en materia laboral.

En los últimos años, según este trabajador, se ha estado retrasando, primero a julio y luego a agosto, haciendo que la mesa trabaje contra reloj y muchas veces no se llega a profundizar en el análisis y los indicadores presentados.

“Eso es una dificultad porque luego de la aplicación del salario mínimo, el sector empresarial suele siempre solicitar tiempo para adecuar la aplicación del mismo. Eso ha llevado a que el salario pasara de regir el 1 de enero al 15 de enero, con los últimos decretos ejecutivos entrados a regir. Para 2023 aspiramos a que la fijación del salario mínimo se dé en tiempo oportuno y se aplique el 1 de enero de 2024”, expresó Gil.

Lejos de la preocupación del tiempo de la instalación, Rubén Castillo, presidente del CoNEP, aseguró que “sí existe el tiempo para que se dé la cantidad de sesiones que corresponden para tomar las decisiones con precisión”, de lo contrario le tocará al Estado dar “la última palabra”.

Enfoques

Castillo indicó que son del argumento que el país necesita una economía más competitiva, eficiente y productiva, para que los trabajadores tengan derecho a mejorar su condición de vida y salarial, ya que no se puede poner número a un salario sin antes analizar el comportamiento de la economía y sus distintos sectores.

“Nosotros creemos ciertamente que no solo se deben valorar las peticiones de salario mínimo, sino también aquellas que pueden contribuir para que la economía nacional se conecte con el futuro, de modo que haya otras actividades que permitan el acceso a otros tipos de puestos de trabajo”, sostuvo.

PRESIDENTE DEL CONEP

Medir la eficiencia y productividad son otros factores relevantes para el presidente del CoNEP, ya que consideró que “sin ellos es imposible que la economía crezca y satisfaga las necesidades que todos tienen”.

Mientras tanto, Gil defendió que la mesa debe hacer una discusión clara de los dos aspectos que constituyen el salario, el tema del nivel y ajuste, así como incluir variables inmediatas como la inflación y el producto interno bruto.

También cree que debe haber un salario mínimo y no 58 como hay actualmente. “Eso solo distorsiona todo el comportamiento en materia salarial y laboral del país”, criticó.

El presidente del CoNEP indicó que el salario mínimo no solo es poner un número, sino más bien analizar una serie de variables, ver el comportamiento de los distintos sectores y la composición de la estructura económica del país. “Recordemos que el 99% de la economía nacional descansa sobre pequeñas, medianas y micro empresas, es un tema sensible que no se puede resolver por las rafas de la emoción, sino en un análisis profundo”, puntualizó.

Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, destacó que estarán presentes en la mesa de diálogo del salario y verán cómo se desarrollan las reuniones y salas de discusiones sobre el tema.

Antecedente

El último aumento salarial fue hace tres años, cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó el decreto ejecutivo mediante el cual ajustaba el salario mínimo en aquellas actividades que habían presentado algún nivel de recuperación en el año 2021 comparado con el año 2019.

Las actividades a las que se les aplicó el nuevo salario mínimo fueron: agricultura, pesca y ganadería; actividades de servicios sociales, financieros y de salud privada, y servicio doméstico, entre otros.