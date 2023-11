Manifestantes de Tierras Altas abrirán vías para el paso de productos agrícolas

Manifestantes abrirán parcialmente los bloqueos en Paso Ancho, y en la entrada de Volcán, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Gobierno Nacional

Tras casi dos semanas de protestas contra el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, el Gobierno Nacional anunció que se llegó a un acuerdo con las autoridades y manifestantes de la provincia de Chiriquí para habilitar parcialmente las vías y permitir el paso de productos agrícolas a diversos puntos del país.

Jaime Jiménez, dirigente de los trabajadores de Tierras Altas, dijo que se procederá a la apertura parcial de los bloqueos en Paso Ancho, y en la entrada de Volcán, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Los productores del sector agropecuario de Tierras Altas han señalado el registro de pérdidas de sus cosechas por no poder trasladar los productos a los mercados nacionales debido a los bloqueos que se mantienen en el sector de la provincia de Chiriquí.

Múltiples zonas de acopio, como Merca Panamá, han denunciado desabastecimiento de productos alimenticios, lo que les ha impedido realizar ventas y surtir a los mercados nacionales.

Desabastecimiento nacional

La necesidad de abrir un corredor humanitario para el transporte de productos alimenticios y otros elementos fue planteada por varios gremios.

En el caso del sector primario, Carlos Pittí, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores (Anapor), en conferencia de prensa el pasado 31 de octubre dijo: “valoramos los esfuerzos que se están realizando en las calles en rechazo a la minería, pero no destruyamos la actividad económica más importante del país: el agro”.

Pittí pidió a la población no destruir la producción de alimentos que “ellos mismos van a necesitar”, pues los supermercados necesitan ser abastecidos, como mucho, cada dos días.

Es por eso que el líder de Anapor planteó establecer un corredor, con horarios fijos, para mover la carga entre las zonas rurales y urbanas, pues si los camiones siguen varados en la carretera, la producción del país podría disminuir y esto nos llevaría a depender de las importaciones. Sin mencionar que los animales necesitan ser alimentados y las plantas distribuidas.

“Hay granjas que no tienen alimentos, entonces, qué les queda. Están entre no poder sacar al mercado sus animales porque no tienen carretera, pero tampoco los pueden alimentar”, cuestionó Pittí.

Según Pittí, cuando un producto está siendo transportado por carretera tiene las horas contadas para ser descargado, pues si su tiempo excede los tres o cinco días, se puede dañar.

Pérdidas económicas

Hasta el momento los avicultores anunciaron que han tenido una merma de cuatro contenedores, en los que se suelen trasladar entre 40.000 a 45.000 libras de productos. Las zonas más afectadas por estas pérdidas son Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí.

“Valoramos los esfuerzos que se están realizando en las calles en rechazo a la minería, pero no destruyamos la actividad económica más importante del país: el agro” CARLOS PITTÍ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PORCICULTORES

Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip), comentó que “solo en la región occidental no hemos podido llevar alimentos desde hace ocho días”.

Castroverde plantea que los cierres de calle están complicando la logística de transporte, pues los ciclos de producción y recogida no se pueden detener, de lo contrario, las aves pueden morir por falta de alimento.

Y agregó: “Solo en la región occidental no hemos podido llevar alimentos desde hace ocho días”. Y, “si las aves se traen en esas condiciones (flacas), el propio consumidor va a reclamar que le están vendiendo un producto de baja calidad, y no es culpa de los productores, sino de los tranques”.

A esto hay que sumar las quejas emitidas por la Asociación de Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), que estima pérdidas por más de 500.000 litros de leche al día, por falta de acceso entre las lecherías, fincas, plantas y centros de acopio.

Frank A. Tedman, de Anaprole, comentó que estas pérdidas también se extienden al café, cuyos productores tampoco han podido mover sus contenedores.

Mientras que por la Anapor, Pittí explica que “hay granjas que no tienen alimentos, entonces, qué les queda. Están entre no poder sacar al mercado sus animales porque no tienen carretera, pero tampoco los pueden alimentar”.

Hasta ahora las pérdidas económicas alcanzan los $7 millones para los ganaderos y $4 millones para los porcicultores, según Pittí. “Con las protestas se ha perdido casi el 20% de la entrega mensual, que por lo general es entre 60.000 a 64.000 cerdos”, aseguró el porcicultor.

La logística en cuanto a las aves tampoco es sencilla, el representante de la Anavip explicó que con los cierres se complica la hora de recoger aves y huevos en los puntos de producción, tomando en cuenta que los ciclos no se pueden detener. Si este proceso no se cumple, advirtió, las aves pueden morir por falta de alimento o se desarrollan de manera deficiente.

La Anaprole, por su parte, señaló que hay riesgo de que se pierdan 500.000 litros de leche, que se producen diariamente, por falta de acceso desde las fincas, a las lecherías, a las plantas y centros de acopio.

En cuanto a los exportadores de café, es otro de los grupos afectados por las protestas porque no han podido salir con sus contenedores, ni llegar a los puertos.

Para los caficultores la situación es preocupante, ya que trabajan con productos perecederos y que se deben dar diariamente. Aclararon que no están en contra de las manifestaciones porque son claras y entendibles, incluso las apoyan, pero no pueden estar a favor de los cierres, que ya están ocasionando pérdidas económicas.

Al final, los gremios no están en contra del derecho a la protesta, pero sin afectar a terceros.

Castroverde finalizó haciendo un llamado a los manifestantes. “Hacemos un llamado a que la lucha contra la minería no dañe una necesidad vital de cualquier país, que es acceder a los alimentos. Tiene que prevalecer la cordura y la sensatez. Esperamos que se flexibilicen las posiciones y se nos den espacios y ventanas para que las cargas puedan pasar”, concluyó.