Aceleran concesión de aeropuertos de Río Hato, David y Colón

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves que en aproximadamente dos meses estará culminando el proceso de concesión para los aeropuertos de Río Hato, David y Colón.'Espero concluir antes del 31 de diciembre [...] todo el proceso para que las concesiones de los otros tres aeropuertos Río Hato, David y Colón, casa uno en su modalidad y utilidad correspondiente', informó Mulino en su conferencia matutina de este jueves 16 de octubre.Según los reportes, el proyecto se enmarca en la directriz emitida por el presidente de la república en agosto de 2024, cuando anunció que los tres aeropuertos serían adjudicados en concesión a una única empresa que cuente con amplia solvencia, capaz de asegurar su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.