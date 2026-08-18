Acodeco detecta 8,652 productos vencidos en Los Santos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene los operativos de fiscalización en las provincias de Herrera y Los Santos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 45 de 2007, que protege los derechos de los consumidores.

Los administradores regionales de Acodeco en Herrera, Luis Poveda, y en Los Santos, Roberto Montenegro, explicaron el alcance de estas acciones ante las inquietudes planteadas por representantes de algunos locales, sobre las sanciones aplicadas durante las últimas semanas.

Las autoridades regionales reiteraron que las fiscalizaciones se realizan de manera objetiva y que las medidas adoptadas dependen de la naturaleza y gravedad de las irregularidades encontradas, así como de las circunstancias particulares de cada caso.

En la provincia de Los Santos, Acodeco ha inspeccionado 1,345 agentes económicos en lo que va del año y ha detectado 8,652 productos vencidos, los cuales fueron retirados de la venta para evitar que llegaran a los consumidores.

Entre los principales hallazgos se encuentran alimentos y productos de uso personal con fechas de vencimiento expiradas y otras irregularidades que pueden representar un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

Acodeco recordó que la Ley 45 de 2007 establece las medidas y sanciones aplicables ante los incumplimientos de las normas de protección al consumidor. La cuantía de las multas se determina considerando, entre otros aspectos, la gravedad de la infracción, las circunstancias del caso y la reincidencia.

Los operativos se desarrollan en establecimientos de diferentes tamaños y modalidades, incluyendo abarroterías, supermercados, comercios y empresas distribuidoras, sin distinción.

Asimismo, la institución mantiene un componente preventivo y de orientación dirigido a los agentes económicos, especialmente durante las primeras visitas, con el objetivo de promover el cumplimiento de las normas. Las sanciones correspondientes se aplican cuando se detectan infracciones que así lo ameritan, particularmente ante faltas graves o situaciones de reincidencia.

Acodeco exhorta a los comerciantes a mantener controles adecuados sobre sus inventarios y a verificar cuidadosamente la mercancía recibida de los proveedores y distribuidores, prestando especial atención a las fechas de vencimiento, condiciones de los productos, precios visibles y demás requisitos establecidos en la legislación.

La entidad reiteró que estas acciones tienen como finalidad garantizar que los consumidores puedan adquirir productos en condiciones adecuadas y que los agentes económicos cumplan con las normas vigentes de protección al consumidor.