Actividad comercial de la Zona Libre de Colón cae 8.2% en septiembre 2025

Al cierre de septiembre de 2025, la actividad comercial de la Zona Libre de Colón totalizó $2.044.3 millones, lo que representó una disminución del 8.2% en comparación con los $2.227.9 millones registrados en septiembre de 2024.

El informe de la actividad comercial detalló que las importaciones alcanzaron los $983.8 millones en septiembre de 2025. Este valor refleja una contracción del 10.7% respecto a septiembre de 2024 ($1.101.2 millones). No obstante, se reportó un crecimiento del 5.1% en comparación con septiembre de 2023 ($936.5 millones).

El renglón de las reexportaciones registró $1.060.5 millones. Esto implica un decrecimiento del 5.9% frente a septiembre de 2024. Al igual que en las importaciones, se observa un crecimiento significativo del 6.4% con respecto a septiembre de 2023 ($997.1 millones).

Al analizar el desempeño acumulado de la actividad comercial de enero a septiembre muestra que la tendencia a la baja se mantiene, ya que se registró $17.106.5 millones, lo que significa un decrecimiento del 8.2% en comparación con el mismo período de 2024 ($18.641.9 millones).

Las importaciones acumuladas totalizaron $8.760.4 millones, reflejando una disminución del 9.4% respecto al 2024.

Mientras que las reexportaciones alcanzaron $8.346.1 millones, con un decrecimiento del 6.9% en comparación con el acumulado de 2024 ($8.968.6 millones).

Los países con mayor actividad comercial en importaciones fueron China continental (40.9%), Estados Unidos de América (9.1%), Bélgica y Vietnam (3.6%), México (3.5%), Italia (3.0%), Francia (2.7%), India (2.6%), Hong Kong y Japón (2.3%).