Activos del CBI crecen 4.7 % hasta septiembre ¿Qué segmentos impulsan la expansión?

Pese a las tensiones y desafíos de la economía mundial, el Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá se mantiene como uno de los pilares de la economía nacional, impulsando el crecimiento, la inversión y el empleo, mientras refuerza la confianza del país en los mercados regionales e internacionales. Al cierre de septiembre de 2025, el índice de liquidez legal de los bancos de la plaza se situó en 52.5 %, con cumplimiento sostenido de los estándares regulatorios de Basilea, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Por su parte, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 15.78 %, reflejando una posición patrimonial sólida y prudente, que refuerza la capacidad del sistema para afrontar posibles choques externos.

Mientras que el activo total del CBI ascendió a $158,793.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 4.7 %. La expansión fue impulsada por la cartera crediticia neta, que aumentó 6.1 %, especialmente en el segmento de créditos externos (+14.9 %).

Los depósitos también registraron un incremento de 6.1 %, con un componente externo que representa el 40.6 % del total, mientras que las inversiones netas crecieron 3.8 %, concentrándose principalmente en instrumentos internos.

Con respecto a los resultados operativos, la utilidad neta acumulada del Centro Bancario Internacional (CBI) fue de $2,228.7 millones, una leve disminución de 2.4 % frente al año anterior, atribuible a la compresión de márgenes y al incremento de gastos operativos.

La cartera de crédito continúa siendo el principal activo del sistema, con una participación del 63 % sobre el total.

El crédito local ascendió a $64,610 millones, con un crecimiento moderado de 1.2 %, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14.8 %, impulsado principalmente por operaciones en la región latinoamericana.

Los depósitos totales sumaron $113,851.9 millones, un incremento de 6.1 % respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento fue liderado por los depósitos externos (+10.6 %), que representan 40.6 % del total.

Los depósitos a plazo explicaron más del 80 % del aumento, consolidándose como la principal fuente estructural de fondeo, mientras que los depósitos a la vista y de ahorro también mostraron un notable dinamismo. En conclusión, el CBI mantiene fundamentos sólidos de liquidez, capital y rentabilidad, que reflejan su capacidad para enfrentar un entorno financiero retador.