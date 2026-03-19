Aduanas Panamá: Nueva regla de trazabilidad marítima será obligatoria desde marzo

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) anunció la implementación definitiva de una medida estratégica para la modernización de la logística nacional: la obligatoriedad de transmitir la manifestación de carga marítima a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).

Esta medida, cuya implementación se encontraba pendiente desde el año 2022, representa una transición clave para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro en un país considerado estratégico para el comercio internacional, señaló la entidad aduanera a través de un comunicado.

La ANA explicó que bajo esta nueva normativa, todas las navieras y agentes de carga deberán remitir electrónicamente tanto el manifiesto como los documentos de transporte mediante el formato CUSCAR 11A, un estándar global avalado por la Organización Mundial de las Aduanas (OMA).

Precisó que la disposición exige que esta información sea enviada con una antelación mínima de 24 horas antes del arribo de las naves al puerto de llegada, advirtiendo que el incumplimiento de estos campos obligatorios derivará en las sanciones estipuladas en la Ley N°30 de 1984.

Más allá de la rigurosidad normativa, destacó, la adopción de este lenguaje estructurado permitirá identificar eficientemente cargas de alto riesgo, agilizar el tránsito de mercancías seguras y generar estadísticas precisas sobre el flujo comercial en los puertos nacionales.

Tras un periodo de capacitación constante a los usuarios del sistema, la ANA busca elevar los estándares operativos de los puertos panameños, consolidando su transparencia y eficiencia tecnológica frente a las exigencias de los mercados globales.