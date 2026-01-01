Agroturismo despega en Panamá: 24 fincas certificadas en un año

Al cierre de 2025, el Programa Nacional de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reporta avances sostenidos en la certificación de fincas agroturísticas, consolidando esta actividad como una alternativa para fortalecer la economía de las zonas rurales de Panamá y promover el desarrollo integral del sector agropecuario del país.

De acuerdo con el balance oficial, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se certificaron 24 nuevas fincas agroturísticas a nivel nacional, se inscribieron 39 fincas y se renovaron los certificados de 14 fincas ya existentes. Estos resultados permitieron ampliar la oferta de turismo rural en distintas provincias del país y fortalecer la formalización del sector.

El MIDA destacó que la certificación de las fincas es un componente clave para garantizar estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad, factores que inciden directamente en la confianza de los visitantes y en la competitividad de los emprendimientos rurales. La incorporación de nuevas fincas certificadas ha impulsado la creación de oportunidades laborales directas e indirectas, tanto dentro de las explotaciones agropecuarias como en los servicios complementarios vinculados al turismo.

Como parte del programa, un total de 222 productores agroturísticos participaron en procesos de capacitación en temas como inducción al agroturismo y a la Ley 240 que lo regula, Manual de Seguridad de Fincas Agroturísticas, primeros auxilios básicos, prácticas agropecuarias y su manejo, sistemas de captación de agua de lluvia y marketing en redes sociales. De acuerdo con el MIDA, estas acciones buscan fortalecer las capacidades locales y asegurar una gestión eficiente de las fincas certificadas.

Según el MIDA, la integración del agroturismo a la actividad agropecuaria ha permitido diversificar los ingresos de los productores, generar nuevas fuentes de empleo en el entorno rural y dinamizar la economía de las comunidades donde operan las fincas certificadas. Además, el programa contribuye al relevo generacional en el campo, al ofrecer alternativas productivas a las nuevas generaciones.

La institución resaltó el compromiso de los propietarios de las fincas agroturísticas y el trabajo del equipo del programa, bajo la dirección de Ixa Segura, con el respaldo del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

El MIDA subrayó que el fortalecimiento de la certificación y la expansión del agroturismo continúan posicionándose como herramientas clave para el desarrollo rural sostenible en Panamá.