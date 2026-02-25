  1. Inicio
Aguadulce acelera su transformación como área ‘Económica Especial’

Las inspecciones son una garantía del compromiso institucional con el cumplimiento de los plazos y la ejecución efectiva del plan de acción. Cedida
Lourdes García Armuelles
  25/02/2026
Los trabajos representan un avance hacia la consolidación de una plataforma económica proyectada como el principal motor de crecimiento para la región central del país

La Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA) inició este miércoles las inspecciones oculares en los terrenos que albergarán este ambicioso proyecto.

Estas diligencias forman parte de los procedimientos legales y administrativos necesarios para el traspaso formal de tierras, una acción enmarcada en la hoja de ruta institucional que busca activar los planes operativos contemplados por Ley para el funcionamiento de esta zona económica.

Durante las recientes jornadas, los equipos técnicos se desplegaron en el sector de El Salado (El Sala’o) y en áreas colindantes a la comunidad de El Gallo.

Ambas zonas han sido identificadas legalmente como parte del patrimonio territorial de la AEEA, destinadas específicamente a la implementación de infraestructuras logísticas, industriales y de servicios que definirán el perfil competitivo de la región.

El administrador de la entidad, Alex Valderrama, enfatizó que estas inspecciones son una garantía del compromiso institucional con el cumplimiento de los plazos y la ejecución efectiva del plan de acción.

Este proceso de verificación física y legal cuenta con el respaldo estratégico de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), bajo la coordinación de Andrés Pages Chanis, cuya intervención ha sido clave para asegurar la transparencia y precisión en la delimitación de los predios involucrados.

Más allá del trámite técnico, los trabajos representan un avance hacia la consolidación de una plataforma económica proyectada como el principal motor de crecimiento para la región central del país.

Para las autoridades, “con la puesta en marcha de la AEEA, se abre una ventana de oportunidad para dinamizar la economía local, atrayendo inversiones de alto impacto y fomentando la generación de nuevas plazas de empleo, transformando a Aguadulce en un polo de desarrollo de relevancia nacional”.

