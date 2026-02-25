Aguadulce acelera su transformación como área ‘Económica Especial’

La Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA) inició este miércoles las inspecciones oculares en los terrenos que albergarán este ambicioso proyecto.

Estas diligencias forman parte de los procedimientos legales y administrativos necesarios para el traspaso formal de tierras, una acción enmarcada en la hoja de ruta institucional que busca activar los planes operativos contemplados por Ley para el funcionamiento de esta zona económica.

Durante las recientes jornadas, los equipos técnicos se desplegaron en el sector de El Salado (El Sala’o) y en áreas colindantes a la comunidad de El Gallo.

Ambas zonas han sido identificadas legalmente como parte del patrimonio territorial de la AEEA, destinadas específicamente a la implementación de infraestructuras logísticas, industriales y de servicios que definirán el perfil competitivo de la región.