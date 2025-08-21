  1. Inicio
Analistas financieros se muestran optimistas sobre venta de puertos de CK Hutchison

El puerto de Balboa, es uno de los dos puertos panameños que se encuentran en medio de la transacción de CK Hutchison.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/08/2025 16:08
El consorcio extendió hasta 2026 el acuerdo de venta, ya que no podría cerrarse este año debido a su complejidad y magnitud

Analistas financieros se han mostrada optimistas respecto a que CK Hutchison Holdings extendiera hasta 2026 la venta de sus 43 puertos, incluyendo los de Cristóbal y Balboa en el Canal de Panamá, así lo confirmó el portal Mundo Marítimo basado en información del South China Morning Post.

El banco estadounidense JPMorgan señaló que CK Hutchison logró calmar las preocupaciones de los inversionistas después de que el co-director general del grupo, Frank Sixt, entregara una actualización sobre la venta portuaria durante la presentación de resultados del primer semestre.

La administración se mostró esperanzada en que la operación global de desinversión portuaria avanzará”, aunque la finalización podría producirse recién en 2026 como muy pronto, dijeron los analistas de JPMorgan Karl Chan, Venus Choi y Jocelyn Gao en una nota publicada el 15 de agosto.

Esto debería disipar la mayor preocupación de los inversionistas”, escribieron. “Con o sin la venta de puertos, vemos fundamentos sólidos, ya que CK Hutchison logró impulsar el crecimiento en todos sus principales segmentos de negocio”, añadieron.

Sixt señaló que existía “una posibilidad razonable de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes —incluyéndonos a nosotros— y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades competentes”.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo no podría cerrarse este año debido a su complejidad y magnitud

Revés en venta

El pasado 16 de agosto, CK Hutchison Holdings descartó que la controvertida venta de su negocio portuario a un consorcio se complete este año y retrasó su concreción hasta 2026, aunque mantiene expectativas positivas sobre la operación tras invitar a un inversionista chino a participar en la transacción.

La transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos [Cristóbal y Balboa] en el estratégico Canal de Panamá”, informó el codirector general de CK Hutchison.

Agregó: “Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluidos nosotros mismos y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes”.

El conglomerado podría obtener más de $19.000 millones en efectivo si el acuerdo se concretara.

En marzo, CK Hutchison anunció un acuerdo por $23.000 millones para vender sus 43 puertos fuera de China- incluidos los dos en el Canal de Panamá- a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock.

La medida, que fue criticada por analistas pro-Pekín, se produjo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, prometiera “recuperar” el Canal de Panamá de lo que llamó “influencia china”.

