Analistas financieros se muestran optimistas sobre venta de puertos de CK Hutchison

El pasado 16 de agosto,<b><a href="/tag/-/meta/ck-hutchison"> CK Hutchison Holdings</a></b> descartó que la controvertida venta de su negocio portuario a un consorcio se complete este año y retrasó su concreción hasta 2026, aunque mantiene expectativas positivas sobre la operación tras invitar a un inversionista chino a participar en la transacción. '<i>La transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos</i><i><b> [Cristóbal y Balboa] </b></i><i>en el estratégico </i><i><b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b></i>', informó el codirector general de<b><a href="/tag/-/meta/ck-hutchison"> CK Hutchison</a></b>. Agregó: '<i>Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluidos nosotros mismos y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes</i>'.El conglomerado podría obtener más de <b>$19.000 millones </b>en efectivo si el acuerdo se concretara.En marzo, <b><a href="/tag/-/meta/ck-hutchison">CK Hutchison</a></b> anunció un acuerdo por <b>$23.000 millones</b> para vender sus 43 puertos fuera de China- incluidos los dos en el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>- a un consorcio liderado por la estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/blackrock">BlackRock.</a></b> La medida, que fue criticada por analistas pro-Pekín, se produjo después de que el <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente de EE. UU., Donald Trump</a></b>, prometiera 'recuperar' el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> de lo que llamó 'influencia china'.