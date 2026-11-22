La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) acelerará los trámites de titulación para las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, especialmente en comunidades del interior del país donde predominan los derechos posesorios y muchas viviendas fueron construidas sin contar con títulos de propiedad formalizados. El anuncio fue realizado por el administrador de la entidad, Andrés Fernando Pagés Chanis, quien explicó que ANATI trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para verificar la situación legal de los terrenos donde se ubican las casas afectadas por el movimiento telúrico. “Nosotros estamos dando el apoyo al Miviot sobre las áreas que se vieron afectadas y la legalidad de los terrenos donde se encuentran las casas porque en el interior hay muchos derechos posesorios donde las personas han construido sin permisos municipales”, señaló.

Pagés indicó que el trabajo de campo que realiza el Miviot permitirá identificar a las familias damnificadas y cruzar esa información con los expedientes que reposan en ANATI para agilizar la emisión de títulos de propiedad. “Con las visitas que haga el Miviot y el levantamiento de la información de las personas afectadas, todas estas personas que tengan solicitudes dentro de la ANATI le estamos dando un trámite expedito para que su título de propiedad salga”, afirmó. Pagés añadió que existen áreas con mayores niveles de impacto que otras y que actualmente los equipos técnicos continúan recopilando información para determinar la magnitud de las afectaciones. “Hay unas zonas más afectadas que otras y esa es la información que estamos levantando”, precisó. Según el balance preliminar divulgado el 29 de octubre por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con datos actualizados hasta el miércoles 28, se han evaluado 17,048 viviendas en las zonas impactadas.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., por su parte, advirtió que varias de las comunidades que sufrieron los mayores daños durante el terremoto estaban ubicadas en zonas altamente vulnerables, lo que evidencia la necesidad de revisar las políticas de ordenamiento territorial y fortalecer la planificación urbana en el país. El ministro recordó que Panamá cuenta con el Reglamento Estructural de Panamá 2021, normativa que establece los criterios para el cálculo y diseño de edificaciones e infraestructuras resistentes a eventos naturales. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío radica en garantizar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones mediante mecanismos de fiscalización adecuados por parte de los gobiernos locales y las autoridades competentes.