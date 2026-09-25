Apademar cuestiona la gestión del registro de buques de Panamá

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el vicepresidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) y abogado en Derecho Marítimo, Belisario Porras, atribuyó el retroceso del registro de tonelaje de buques de Panamá a una combinación de factores acumulados durante varios años que, en los dos últimos, se han convertido en una “tormenta perfecta” para el sector.

El pronunciamiento de Porras se produce luego de que el World Fleet Register 2026, de Clarkson Research, citado por Seatrade Maritime News, situara a Panamá en el tercer lugar mundial en tonelaje registrado, con 202,1 millones de toneladas brutas y 7,677 buques bajo su bandera.

En la lista, Panamá está por detrás de Liberia, que ocupa el primer lugar con 314,6 millones de toneladas brutas y 6,138 embarcaciones, y de las Islas Marshall, que ascendió al segundo puesto con 209,4 millones de toneladas brutas y 4,732 buques.

Según Clarkson Research, entre finales de 2025 y agosto de 2026, la flota panameña pasó de 230,5 millones a 202,1 millones de toneladas brutas, lo que representa una disminución de aproximadamente 12.3%.

En cuanto a las causas del retroceso, Porras identificó como primer factor el modelo operativo estatal del registro panameño, que, a su juicio, no ha aplicado las modificaciones necesarias para mantener su competitividad frente a registros que mantienen una estructura de negocio privada, como Liberia y las Islas Marshall.

“El modelo del registro panameño estatal ha pecado de no aplicar las modificaciones necesarias para mantener su competitividad versus aquellos registros que mantienen una estructura de negocio privado”, afirmó Porras en la entrevista exclusiva con “La Decana”, vía correo electrónico.

Según el vicepresidente de Apademar, entre los elementos que han erosionado la posición que Panamá mantuvo durante años están la “excesiva burocracia” en los trámites, la poca discrecionalidad en el uso del presupuesto institucional, los cambios de personal en la toma de decisiones cada cinco años y la falta de previsión frente a los cambios del mercado mediante actualizaciones de la legislación. “La competencia ha podido resolver y adaptarse a los nuevos tiempos aprovechando este impás nuestro, arrebatándonos poco a poco el mercado que manteníamos”, sostuvo.