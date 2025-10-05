  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Aprueban agenda de gobernanza para el desarrollo sostenible en ALC

La agenda se aprobó en la Reunión del Consejo Regional de Planificación del Ilpes de la Cepal.
La agenda se aprobó en la Reunión del Consejo Regional de Planificación del Ilpes de la Cepal.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 06/10/2025 00:00
El mecanismo incluye cuatro ejes principales, entre ellos: gobernanza, institucionalidad y diálogo social y coordinación para lograr coherencia e integralidad en las políticas públicas

Una Agenda Regional de Gobernanza de la Planificación y la Gestión Pública para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (ALC) aprobaron países participantes en la Vigésima Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se llevó a cabo los días 2 y 3 de octubre, en Brasilia.

El nuevo instrumento incluye cuatro ejes principales: gobernanza, institucionalidad y diálogo social; dimensión de futuro y gobernanza anticipatoria en el paradigma del desarrollo sostenible; coordinación para lograr coherencia e integralidad en las políticas públicas; y evaluación, valor público y establecimiento de una cultura de aprendizaje continuo.

El mecanismo de seguimiento y gobernanza, que incluye una serie de objetivos estratégicos y líneas de acción, se organizará a través del Consejo Regional de Planificación (CRP), la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, los grupos de trabajo ad hoc que se establezcan y el grupo interinstitucional de apoyo.

En una nota de prensa de la Cepal, la secretaria Nacional de Planificación del Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil, Virgínia de Ângelis Oliveira de Paula, destacó la forma participativa en que fue construida la Agenda y su rol crítico para que los países puedan lograr “políticas públicas más sólidas, sostenibles en el tiempo y adaptables a los escenarios de cambio, haciendo el mapeo de los riesgos y anticipando las oportunidades”.

“Para la consolidación de la Agenda del Consejo Regional de Planificación en los próximos dos años, proponemos tres pilares fundamentales: futuro, colaboración e integración, que sintetizan la visión brasileña de cómo transformar la planificación en un instrumento de desarrollo sostenible, inclusivo, justo y resiliente en América Latina y el Caribe”, subrayó Oliveira de Paula, en la clausura del encuentro.

El secretario Ejecutivo Adjunto a.i. de la Cepal, Javier Medina Vásquez, por su parte, aplaudió la Agenda, y subrayó algunos de los principales temas que deberían orientar la creación de los grupos de trabajo para su implementación, como: innovación pública, gobierno abierto, gobernanza y participación; cooperación con el Caribe, prospectiva y desarrollo territorial, e integración regional, entre otros.

La reunión congregó, de forma presencial y virtual, a ministros, viceministros y altas autoridades de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Uruguay, y a representantes de organismos internacionales, academia y sociedad civil.

Lo Nuevo