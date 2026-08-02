Apuestas online y finanzas personales: ¿Y si sí?

Alguien apostó casi un millón de dólares a que España vencería a Cabo Verde, para ganar apenas $85,000. España era el favorito, con una probabilidad cercana al 92%, y tenía noventa minutos para que la lógica hiciera su trabajo. Tuvo la pelota. Le faltó el gol. El partido terminó 0-0 y el 8% improbable se tragó casi todo. La historia se hizo viral por los ceros. El verdadero negocio ocurre con cifras mucho más pequeñas. Cinco dólares antes del partido. Otros cinco al descanso. Diez más al minuto 70 para recuperar. El fútbol dura noventa minutos; la plataforma intenta convertir cada uno en una oportunidad de cobro. El millón produce el titular. La versión cotidiana empieza a parecerse a la plata del mes. ¿Qué tiene que ver aquella pérdida con el bolsillo panameño? Más de lo que parece. En 2025, las apuestas brutas registradas en Panamá alcanzaron $2,938.8 millones. De ese total, $587.8 millones correspondieron a juegos por internet, 82.3% más que un año antes. Dicho de forma sencilla: uno de cada cinco dólares apostados en el mercado registrado ya pasa por internet. Ese rubro digital reúne distintas modalidades de juego online, no solamente apuestas deportivas. Son montos apostados y reflejan únicamente el mercado registrado. Aun así, revelan una actividad grande y acelerada. Fuera quedan plataformas internacionales o no autorizadas, promociones de influencers, mercados de predicción y apuestas entre particulares. La parte visible ya es considerable. La dimensión completa sigue siendo difícil de medir. Ese vacío importa porque impide distinguir cuánto proviene del entretenimiento y cuánto empieza a salir del ahorro, la tarjeta o la próxima quincena. La escena es fácil de reconocer. El grupo de WhatsApp está encendido. Alguien manda “parley seguro”. La tarjeta ya está guardada. Una apuesta entra antes del pitazo inicial, otra cuando cambia la cuota y una tercera cuando el marcador invita a recuperar. Parece fútbol. Parece conversación entre amigos. Parece entretenimiento. Hasta que el saldo baja. El negocio consiste cada vez menos en apostar por el partido y cada vez más en conseguir que apostemos durante todo el partido. En las casas de apuestas, la plataforma no necesita ganarle siempre a cada jugador. Le basta con jugar muchas veces contra muchos jugadores. Para quien apuesta, cada jugada parece aislada. Para la plataforma, todas entran en una serie donde la estadística trabaja con paciencia. El usuario recuerda la apuesta que casi ganó; el algoritmo recuerda todas. El ganador comparte la captura y cuenta cómo convirtió cinco dólares en quinientos. El que pierde cambia de tema, borra la aplicación o vuelve a apostar para recuperar. En las redes circulan los boletos ganadores. Rara vez circulan las veinte apuestas que los precedieron.

La victoria se publica. La pérdida se esconde

Daniel Kahneman y Amos Tversky explicaron dos fuerzas que ayudan a entenderlo. Si vemos muchas capturas de ganadores, ganar empieza a parecernos más frecuente. Y cuando alguien siente que va perdiendo, puede asumir más riesgo para evitar aceptar el resultado. En el lenguaje cotidiano, eso se llama recuperar. La primera apuesta era por diversión. La segunda busca volver al punto de partida. La tercera intenta borrar las dos anteriores. La plataforma ofrece justo entonces una nueva cuota y un botón que nunca se cansa. El parley es una pequeña clase de estadística disfrazada de esperanza. Parece combinar conocimiento, pero acumula condiciones para perder. Quien sigue fútbol cree que sabe; quien acertó una vez cree que encontró un patrón. Basta una tarjeta, una lesión o un empate inesperado para derrumbar la jugada. La ganancia prometida es visible. La fragilidad queda escondida en la probabilidad. La apuesta online rara vez se siente como gasto. Se presenta como oportunidad: el dinero puede volver multiplicado. Pero toda apuesta sale de algún lugar: del dinero que se iba a gastar, del que se iba a ahorrar o del crédito que habrá que pagar después.

Ahí está el problema económico

Primero sale el ahorro. Después entra la tarjeta. El partido termina, pero la deuda sigue jugando. La escena cambia cuando se apaga el televisor. El grupo de WhatsApp deja de sonar y el teléfono vuelve a mostrar la vida normal: el saldo, la fecha de corte de la tarjeta, la lista del supermercado y la gasolina de la semana. La apuesta duró segundos. Su costo puede seguir en la tarjeta hasta la próxima quincena. Estudios del National Bureau of Economic Research y de la Reserva Federal de Nueva York dibujan una secuencia incómoda: menos ahorro e inversión entre apostadores frecuentes, más morosidad en tarjetas y préstamos y, en hogares vulnerables, mayor presión sobre la comida del mes. Son estaciones de una misma cadena. Primero disminuye el ahorro. Después entra el crédito. Finalmente puede comprimirse el dinero destinado a lo esencial. También cuentan el fondo de emergencia que no se formó, la deuda que no se redujo y el dinero que dejó de invertirse. Panamá tiene otra escala y otro contexto. Estos resultados deben leerse con cautela. Sin embargo, el mecanismo merece ser evaluado antes de que las pérdidas aparezcan convertidas en morosidad, sobregiro o presión sobre los gastos del hogar. La conversación pública suele concentrarse en la ludopatía, los menores de edad o las conductas compulsivas. El deterioro financiero puede comenzar mucho antes de cualquier diagnóstico. Menos ahorro. Más tarjeta. Más presión antes de la próxima quincena. Más ansiedad en hogares con poco margen. Ninguna de esas señales necesita una apuesta de un millón de dólares. Basta con muchas apuestas pequeñas tomadas en momentos de emoción. El problema supera la billetera individual porque las apuestas se están integrando a la cultura deportiva. Basta encender un partido: las casas de apuestas aparecen en la previa, regresan al descanso y ofrecen bonos o promociones para jugar en vivo. Las cuotas luego saltan de la televisión al grupo de WhatsApp. La publicidad vende una plataforma y enseña que apostar es una extensión natural de ver fútbol. El espectador deja de ser solo audiencia y se convierte en cliente. Cuando cada gol viene acompañado de una cuota, alrededor del partido crece un mercado diseñado para convertir emoción en transacción. El fútbol conserva intacto su valor como experiencia compartida. El riesgo aparece cuando esa emoción se combina con crédito, repetición y una plataforma que deja el siguiente intento a un toque de distancia. Panamá ya dio un paso con la Ley 527 de 2026. La norma exige a las plataformas digitales mecanismos de verificación de identidad y edad, herramientas para limitar el gasto y el tiempo y alertas de riesgo; establece controles de reconocimiento facial en determinados casinos y permite bloquear operadores digitales no autorizados. Las responsabilidades son distintas. A las autoridades les corresponde medir; a las plataformas, mostrar; y al usuario, mirar el marcador completo y reconocer cuándo una nueva apuesta solo prolonga la pérdida. La plataforma conoce el marcador completo. El usuario también debería conocerlo. La pregunta decisiva es sencilla: ¿cuánto se pierde, quién lo pierde y de dónde sale ese dinero? El Mundial pasará. Las plataformas y sus algoritmos se quedarán. La próxima vez que aparezca la captura de un parley ganador, conviene pensar en todas las capturas que nadie publicó. La estadística no necesita que todos pierdan hoy. Solo necesita que muchos vuelvan mañana.