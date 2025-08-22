ARAP reconoce a pescadores y acuicultores en Premio Nacional 2025

La <a href="/tag/-/meta/arap-autoridad-de-los-recursos-acuaticos-de-panama">Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)</a> entregó el 21 de agosto el Premio Nacional al Pescador y Acuicultor 2025, un reconocimiento que enaltece la labor de quienes, desde el mar y los ríos, sostienen la tradición, la cultura y la seguridad alimentaria de Panamá.En la ceremonia participaron pescadores artesanales de las <b>10</b> provincias del país, cuya trayectoria y aportes comunitarios fueron distinguidos en diversas categorías. En pesca artesanal, el primer lugar fue otorgado a <b>Gabino Acevedo</b>, de Los Santos; el segundo a <b>Yesenia De Gracia</b>, de Coclé; y el tercero a <b>Margarito Villamil</b>, de Veraguas. Además, acuicultores fueron galardonados en las categorías de Acuicultor del Año, Emprendedor de la Pesca y Emprendedor Acuícola, premiando la innovación y la visión empresarial dentro del sector.El subsector pesquero artesanal genera más de <b>35.000 </b>empleos directos e indirectos, impactando positivamente a miles de familias en todo el país. Según datos de la ARAP, al cierre de 2024 la producción nacional de pesca artesanal e industrial alcanzó <b>18.3 </b>millones de libras, de las cuales<b> 10.5 </b>millones, es decir, el<b> 73,9 %</b> de la actividad correspondieron a desembarques artesanales.Durante el acto, en representación del administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, el <b>subadministrador Gerardo Irimia</b> subrayó que esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre la riqueza de los recursos acuáticos del país. <i>'El pescador artesanal es más que alguien que sale al mar; es un guardián de nuestra identidad cultural y un motor que mantiene vivas nuestras comunidades costeras'</i>, expresó.Por su parte, Génesis Méndez, directora de Fomento a la Productividad y Asistencia Técnica de la ARAP, destacó que este galardón busca promover un enfoque sostenible en la gestión de los recursos acuáticos.<i> 'Cada reconocimiento reafirma el compromiso de los pescadores y acuicultores con el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y costeras'</i>, señaló.El Premio Nacional al Pescador y Acuicultor 2025 se consolida así como un homenaje al sacrificio, la constancia y la innovación de quienes garantizan no solo sustento para sus familias, sino también un aporte vital a la seguridad alimentaria del país.