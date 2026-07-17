Arroceros defienden reglamentos técnicos de calidad

La presencia de los productores responde a la preocupación del sector ante la posibilidad de que los documentos técnicos sufran modificaciones que, según advierten, podrían comprometer los estándares establecidos para garantizar la calidad e inocuidad del arroz que consumen los panameños.

Productores de arroz de distintas regiones del país se movilizaron este viernes hacia las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), donde se desarrolla una reunión extraordinaria del Comité de Arroz para realizar una última revisión de los reglamentos técnicos aplicables al arroz pilado y al arroz en cáscara.

Los arroceros señalaron que permanecerán atentos al desarrollo de la reunión, al considerar que estos reglamentos constituyen un instrumento fundamental para proteger la producción nacional y asegurar que el producto que llegue a la mesa de los consumidores cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios correspondientes.

Esperan que el proceso se desarrolle con total transparencia y que las decisiones adoptadas respondan a criterios técnicos, preservando la integridad de los reglamentos y el interés tanto de los consumidores como de la producción nacional.

En Panamá, el consumo per cápita de arroz es uno de los más altos del mundo, alcanzando entre 154 y 162 libras (unos 70 a 73 kilos) por persona al año.

A nivel nacional, esto representa un consumo de aproximadamente 5.6 millones de quintales al año, lo que equivale a unos 450,000 a 600,000 quintales mensuales.