  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Arroceros defienden reglamentos técnicos de calidad

En Panamá, el consumo per cápita de arroz es uno de los más altos del mundo, alcanzando entre 154 y 162 libras (unos 70 a 73 kilos) por persona al año.
En Panamá, el consumo per cápita de arroz es uno de los más altos del mundo, alcanzando entre 154 y 162 libras (unos 70 a 73 kilos) por persona al año. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/07/2026 12:07
Los productores considerar que estos reglamentos constituyen un instrumento fundamental para proteger la producción nacional

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Productores de arroz de distintas regiones del país se movilizaron este viernes hacia las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), donde se desarrolla una reunión extraordinaria del Comité de Arroz para realizar una última revisión de los reglamentos técnicos aplicables al arroz pilado y al arroz en cáscara.

La presencia de los productores responde a la preocupación del sector ante la posibilidad de que los documentos técnicos sufran modificaciones que, según advierten, podrían comprometer los estándares establecidos para garantizar la calidad e inocuidad del arroz que consumen los panameños.

Los arroceros señalaron que permanecerán atentos al desarrollo de la reunión, al considerar que estos reglamentos constituyen un instrumento fundamental para proteger la producción nacional y asegurar que el producto que llegue a la mesa de los consumidores cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios correspondientes.

Esperan que el proceso se desarrolle con total transparencia y que las decisiones adoptadas respondan a criterios técnicos, preservando la integridad de los reglamentos y el interés tanto de los consumidores como de la producción nacional.

En Panamá, el consumo per cápita de arroz es uno de los más altos del mundo, alcanzando entre 154 y 162 libras (unos 70 a 73 kilos) por persona al año.

A nivel nacional, esto representa un consumo de aproximadamente 5.6 millones de quintales al año, lo que equivale a unos 450,000 a 600,000 quintales mensuales.

Reunión entre arroceros y el MICI, este viernes.
Reunión entre arroceros y el MICI, este viernes. Cedida
Lo Nuevo