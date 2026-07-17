Arroceros defienden reglamentos técnicos de calidad

Los arroceros señalaron que permanecerán atentos al desarrollo de la reunión, al considerar que estos reglamentos constituyen un instrumento fundamental para proteger la producción nacional y asegurar que el producto que llegue a la mesa de los consumidores cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios correspondientes.Esperan que el proceso se desarrolle con total transparencia y que las decisiones adoptadas respondan a criterios técnicos, preservando la integridad de los reglamentos y el interés tanto de los consumidores como de la producción nacional.En Panamá, el consumo per cápita de arroz es uno de los más altos del mundo, alcanzando entre 154 y 162 libras (unos 70 a 73 kilos) por persona al año. A nivel nacional, esto representa un consumo de aproximadamente 5.6 millones de quintales al año, lo que equivale a unos 450,000 a 600,000 quintales mensuales.