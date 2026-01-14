  1. Inicio
Aseguradoras en Panamá superan los $2,100 millones en primas en 2025

En 2025, el sector asegurador reportó aumentos en pólizas vigentes y siniestros pagados, con una siniestralidad cercana al 50% de las primas, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Por
Mileika Lasso
  • 15/01/2026 00:00
Con más de 2.4 millones de pólizas vigentes, un aporte equivalente al 2.5% del PIB y la generación de alrededor de 60,000 empleos directos e indirectos, el sector asegurador confirmó en 2025 su peso estratégico en la economía y su capacidad de crecimiento sostenido por encima del promedio nacional

El sector asegurador panameño alcanzó en 2025 un hito histórico al superar por primera vez los $2,100 millones en primas suscritas, consolidándose como uno de los pilares de la estabilidad económica y financiera del país, informó la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

Al cierre de 2025, las 22 aseguradoras que operan en el país reportaron 2.41 millones de pólizas o contratos vigentes, mientras que el volumen de primas suscritas ascendió a $2,105.85 millones, de acuerdo con cifras oficiales de la SSRP.

Para el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Banderas, este resultado marca un antes y un después para la industria.

“Por fin la industria aseguradora panameña rebasó los $2,000 millones en primas suscritas. Es un hecho histórico que vale la pena destacar por la relevancia que tiene para el país”, afirmó.

El crecimiento interanual de las primas fue de 7.1 %, una tasa que, según Banderas, se ubicó por encima del crecimiento del producto interno bruto (PIB).

“Este crecimiento está por encima del PIB y demuestra que el sector retoma un impulso que no veíamos desde hace varios años”, sostuvo.

En comparación con 2024, el mercado también registró incrementos de 7.5 % en pólizas vigentes y 5.5 % en siniestros pagados, con una siniestralidad cercana al 50% del total de las primas, lo que evidencia —según la SSRP— que la mayor parte de los recursos retorna a la economía.

“Estos $2,100 millones no son utilidad. Prácticamente todo regresa a la economía panameña en forma de siniestros, salarios, pagos a corredores, talleres, hospitales y proveedores”, explicó Banderas, al subrayar que la utilidad técnica del sector ronda apenas el 3.5 %. El superintendente destacó además que la industria genera unos 10,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos, y que su aporte equivale a 2.5 % del PIB.

Proyecciones del sector asegurador para 2026

De cara a 2026, las expectativas del regulador son altamente positivas, impulsadas por grandes proyectos de inversión pública y privada, así como por el avance de la digitalización en la venta de seguros.

“Este crecimiento se dio en un año económicamente difícil y sin grandes obras nuevas. Con las inversiones que vienen, el potencial es mucho mayor”, indicó Banderas.

Entre los proyectos que podrían dinamizar el mercado mencionó nuevas obras de infraestructura, inversiones asociadas al Canal de Panamá, licitaciones portuarias, un gasoducto, proyectos viales y el desarrollo ferroviario, los cuales demandan fianzas y seguros de construcción.

El superintendente también resaltó el papel de las ventas digitales y plataformas en línea, que han permitido llegar a poblaciones jóvenes y a zonas del interior tradicionalmente poco atendidas.

“Hoy estamos accediendo a mercados que nunca habían sido tocados por el seguro tradicional. Eso se refleja en el crecimiento de las primas”, señaló.

A ello se suma el posible impacto regional, especialmente por oportunidades vinculadas a la reconstrucción de infraestructura en Venezuela, donde aseguradoras y reaseguradoras panameñas podrían participar.

“Veo un panorama muy positivo para el sector, siempre que se respete la seguridad jurídica y se mantenga la confianza en el país”, concluyó.

