Aseguradoras panameñas se preparan para nuevos cambios en el 2026

Moody’s Local resalta que la adopción de la NIIF 17 no es solo un ajuste contable, sino un desafío operativo que requiere. Por ejemplo, las aseguradoras deben invertir en módulos robustos capaces de procesar una gran granularidad de datos para calcular el CSM y los Flujos de Efectivo de Cumplimiento (FCF). Se vuelve indispensable la colaboración estrecha entre las áreas de contabilidad, actuaría y sistemas. La norma fortalece la gestión de riesgos al obligar a actualizar periódicamente los supuestos de mortalidad, morbilidad o siniestralidad.Aquellas compañías que forman parte de grupos financieros multinacionales cuentan con una ventaja competitiva, ya que se favorecen de la transferencia de conocimiento de sus casas matrices que ya aplican la norma en otros países.