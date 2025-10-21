ASEP sanciona con más de $39 millones a empresas del sector eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció este martes, 21 de octubre de 2025, que reforzará los nuevos contratos de concesión de servicios públicos tomando como referencia las experiencias regulatorias de los últimos años, con el objetivo de garantizar mayor calidad y transparencia en la prestación del servicio a los usuarios.Durante una conferencia de prensa, la administradora general Zelmar Rodríguez realizó un repaso histórico de las medidas adoptadas por la institución desde 2013, cuando se incorporaron por primera vez los indicadores de calidad que hoy permiten sancionar a las empresas incumplidoras. 'En la segunda concesión otorgada en 2013 tratamos de reforzar el contrato, y fue allí donde se establecieron los famosos indicadores de calidad. Gracias a ellos hoy podemos multar cuando no se cumple', explicó Rodríguez.La funcionaria adelantó que esos precedentes servirán de base para fortalecer aún más los nuevos acuerdos. 'Así como robustecimos el contrato en 2013, lo haremos nuevamente, porque lo que queremos es garantizarle al usuario un mejor servicio', subrayó.