Aumentar 1% la retención de seguros equivale a 15% más ventas de pólizas

El modelo de crecimiento de la industria aseguradora afronta un cambios. La estrategia tradicional orientada a la búsqueda masiva de nuevos asegurados muestra límites de rentabilidad, mientras la retención de clientes se convierte en el factor crítico de sostenibilidad financiera para el sector.Un estudio presentado por Boston Consulting Group (BCG) reveló que un incremento de apenas un punto porcentual en la tasa de retención de clientes genera el mismo impacto financiero que aumentar un 15% la venta de nuevas pólizas.El informe Always-On Retention: How AI Is Rewiring Insurance Growth detalla que las empresas aseguradoras suelen operar con pérdidas durante los primeros años de relación con un usuario. Esta situación responde a los elevados costos de adquisición y al pago de comisiones. De acuerdo con el análisis, la rentabilidad real del negocio solo se alcanza con la permanencia prolongada del cliente.