Avanza la ayuda: Más de 1,500 pequeños productores ya reciben fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

El plan nacional de distribución de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos a través de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) sigue avanzando en las distintas agencias regionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Esta iniciativa de cooperación internacional contempla la entrega anual de 1,000 toneladas de fertilizantes entre 2026 y 2028, con una meta global de beneficiar a aproximadamente 4,000 productores de agricultura familiar y 300 huertos escolares en todo el país.

Hasta la fecha, según los datos oficiales de las regionales del MIDA, el proceso ya registra un impacto directo en más de 1,510 pequeños productores de subsistencia, correspondientes a la Clasificación 1 y registrados en el Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria (SIGAP), en cinco regiones clave.

En la provincia de Veraguas, durante una jornada encabezada por el ministro Roberto Linares el 3 de julio de 2026, se inició la entrega de 2,000 quintales de abono. Ricardo Botacio, director regional del MIDA en esta provincia, detalló que recibían dos contenedores con 500 quintales de abonos cada uno para ser distribuidos a pequeños productores de subsistencia, beneficiando inicialmente a 462 productores con cuatro quintales cada uno, mientras que 54 escuelas registradas con huertos rurales recibirán el insumo en una segunda fase.

Asimismo, Linares dijo que se mantiene una logística rigurosa para fiscalizar las entregas y adelantó que ya se mantienen conversaciones con el Gobierno de Marruecos y otras naciones para adquirir próximamente abonos a bajo costo para la venta a productores de subsistencia y medianos productores del país.

Por su parte, la dirección regional de Chiriquí dio inicio formal a la apertura de contenedores de fertilizante Triple 15 para beneficiar a un total de 324 productores de la agricultura familiar de subsistencia y diversos huertos escolares en las áreas de San Andrés, Río Sereno, Volcán, Progreso, Alanje, Bugaba, Potrerillo, David, Boquete, Gualaca, San Juan, Lajas y Tolé.

El producto fue inspeccionado por el oficial de Agroquímicos provincial, Iván Alvarado, quien certificó que se encuentra en óptimas condiciones y listo para su aplicación, especialmente en cultivos de plátano, hortalizas y maíz. Durante la jornada, Uribe Quintero, pequeño productor de San Andrés, agradeció la gestión pública manifestando que se dedica a la producción de subsistencia y es necesaria la fertilización de sus plantaciones.

En la provincia de Colón, la distribución comenzó el 30 de junio con la entrega de 1,500 quintales de fertilizante a más de 300 pequeños productores.

Armando Solís, director del MIDA en Colón, manifestó que esperan que este importante aporte contribuya a mejorar las siembras, incrementar la producción y generar mejores condiciones de vida para las familias productoras.

José Cano, jefe de la Unidad de Informática del MIDA, destacó que gracias al apoyo de Marruecos se hace realidad la entrega a los productores de agricultura familiar mediante un proceso transparente y ordenado.

La entrega también avanzó en Coclé, donde las jornadas programadas hasta el 2 de julio favorecieron a 224 productores de agricultura familiar inscritos en el SIGAP con un total de 896 quintales de fertilizantes, insumos reconocidos por su alto contenido de fósforo que contribuirán a mejorar la productividad y la seguridad alimentaria de las comunidades.

Finalmente, la regional del MIDA de Panamá Este coordinó la recepción y el reparto directo para 200 pequeños agricultores de subsistencia con categoría 1. José Aníbal Rincón, viceministro de Desarrollo Agropecuario, acompañado por Cristian Castro, el director regional de Panamá Este, y Gaspar Ortíz, el director nacional de Agronegocios, lideraron esta primera acción de entrega. Castro informó que la distribución en Panamá Este representa una contribución directa para robustecer el desarrollo agrícola, la productividad y la seguridad alimentaria local, asegurando que el personal técnico mantendrá el acompañamiento y seguimiento en campo para garantizar el uso eficiente de los fertilizantes.