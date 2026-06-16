Azuero busca recuperar suelos degradados para enfrentar el cambio climático

La región de Azuero se prepara para impulsar acciones dirigidas a la recuperación de suelos degradados como parte de una estrategia orientada a enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Con este propósito, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) realizaron en la provincia de Los Santos un Día de Campo y una Mesa de Trabajo Intersectorial para sensibilizar a productores y técnicos sobre la restauración de áreas agrícolas afectadas por prácticas inadecuadas de manejo y por las condiciones climáticas.

La actividad formó parte del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades I+P+P (Innovación + Promoción + Pago) para restaurar suelos degradados en la Región Oeste del Canal de Panamá”, ejecutado por el IDIAP con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante la jornada se presentaron los resultados obtenidos en Panamá Oeste, donde se desarrolló la primera fase de la iniciativa, y se identificaron actores estratégicos para ampliar su alcance hacia la región de Azuero.

Investigadores del IDIAP y especialistas del Ministerio de Ambiente compartieron experiencias sobre sistemas silvopastoriles para una ganadería sostenible, el uso adecuado del suelo como base de la producción agrícola y los impactos que el cambio climático está generando en las actividades agropecuarias.

Como resultado del encuentro, técnicos y productores elaboraron una hoja de ruta para promover la restauración agroecológica de áreas degradadas, con el objetivo de mejorar la productividad de las fincas y generar beneficios sostenibles para las comunidades rurales.

Asimismo, se evaluó la implementación de polígonos demostrativos de agricultura conservacionista y manejo sostenible del suelo en predios que presentan limitaciones productivas, con el fin de validar prácticas que contribuyan a la recuperación de los terrenos y a una mayor resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

El proyecto también contempla el análisis de capacidades y necesidades técnicas, pasantías e intercambios científico-técnicos entre actores de Panamá, España y Cuba, así como programas de capacitación para futuros formadores con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.

La iniciativa involucra a técnicos de distintas áreas del MIDA, personal del IDIAP y jóvenes productores de la provincia de Los Santos, quienes participarán en el levantamiento de información y en el diagnóstico de las fincas seleccionadas para la segunda fase del proyecto de conservación agrosostenible.

Con estas acciones, las instituciones buscan sentar las bases para una gestión más sostenible del suelo en Azuero, una de las regiones más vulnerables del país a la degradación de tierras y a los efectos del cambio climático.