Banca en alerta por leyes de prescripción de deuda y cobros en la Asamblea

El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto A. Boyd Jr., reaccionó a las iniciativas que se discuten en la Asamblea Nacional relacionadas con la prescripción de deuda y la regulación de agencias de cobro.

Boyd señaló que “la asociación se mantiene atenta a estos proyectos, que aunque siempre son bien intencionados, requieren de una mejor comunicación entre las partes”.

Recordó que en octubre de 2025 la ABP presentó comentarios sobre el proyecto de ley 388, reiterando su disposición de trabajar de la mano con el Legislativo para que las nuevas normas “lleven un mayor beneficio a la mayoría”.

Respecto al proyecto sobre prescripción de deuda, ya aprobado por la Asamblea y pendiente de sanción presidencial, Boyd informó que la ABP envió una nota al Ejecutivo expresando su posición y explicando por qué consideran que la iniciativa no debería ser aprobada.

El superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, también ha solicitando al Ejecutivo que ejerza su facultad de veto. Para el regulador, el fondo de la ley no se trata simplemente de un trámite administrativo, sino de un cambio de paradigma que podría resultar costoso para la nación.

El superintendente argumenta que Panamá ha logrado construir, a lo largo de décadas, una “cultura de cumplimiento” excepcional, algo que se perdería con el proyecto de ley 388, que a su juicio, promueve una cultura de no pago.

En cuanto al desempeño del sector bancario en los primeros meses de 2026, el presidente de la ABP destacó un inicio positivo. “Pienso que hemos empezado el año con un paso firme”, dijo, aludiendo a los buenos resultados reportados por la Cámara de Comercio y a eventos como el organizado por la Corporación Andina de Fomento en febrero.

Boyd subrayó que la banca sigue siendo un actor clave en el crecimiento del producto interno bruto, como se evidenció en el repunte económico de 2025, de 4.4 %, que a precios constantes de 2018 alcanzó $84,752.9 millones, lo que representó un incremento de $3,533.3 millones en comparación con el año anterior. Dentro de este dinamismo, la intermediación financiera registró un incremento de 5.2 %.

Sobre el contexto internacional, el dirigente expresó preocupación por la situación en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo y derivados.

“Eso generalmente tiende a reflejarse en los precios de la agricultura, la comida y la manufactura, y trae inflación”, advirtió, al tiempo que manifestó su esperanza de que el conflicto sea atendido pronto para evitar mayores repercusiones.