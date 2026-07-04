Banca local: Cartera de préstamos crece 0.18%, pero los créditos nuevos caen 7.1% a mayo

Mientras el saldo acumulado de la cartera crediticia interna en Panamá mantuvo un crecimiento marginal al cierre de mayo de 2026, la inyección de dinamismo a través de préstamos nuevos sufrió un freno evidente. Este marcado contraste, fundamentado en las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), revela una plaza financiera que logra sostener el volumen de sus saldos acumulados gracias al consumo de los hogares y al financiamiento público, pero que ha entrado en una fase de marcada cautela y selectividad en la originación de nuevo crédito, afectando especialmente a las actividades vinculadas al ciclo inmobiliario.

De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria (IAB), la cartera crediticia interna total alcanzó los $64,768.7 millones (un aumento interanual de apenas $116.4 millones frente a mayo de 2025). Esta evolución estuvo apuntalada por el sector público, cuya cartera creció 5.28% (+$127.4 millones) hasta situarse en $2,540.0 millones, elevando levemente su participación total al 3.9%.

En contraposición, el crédito al sector privado registró una contracción marginal del 0.02% (-$11.1 millones), ubicándose en $62,228.7 millones. Al interior del portafolio privado se mantiene una concentración del 81.2% en tres grandes rubros que lideraron el crecimiento positivo: consumo personal alcanzó los $15,321.0 millones (+5.85% o +$847.1 millones), el hipotecario llegó a $21,537.3 millones (+1.15% o +$244.8 millones) y comercio sumó $13,682.9 millones (+0.76% o +$102.8 millones). Este empuje de la banca de personas logró mitigar los severos desplomes en los saldos de sectores productivos y cíclicos, donde la industria registró la mayor caída absoluta con una reducción del 15.15% (-$630.6 millones), seguida por la construcción con una baja del 9.92% (-$465.1 millones), además de retrocesos en actividades financieras y seguros (-8.92%), ganadería (-1.34%) y agricultura (-0.98%), mientras que segmentos menores como minas y canteras (+222.08% o +$91.4 millones) y pesca (+3.72%) subieron de forma puntual desde bases muy reducidas.

Desaceleración, giros sectoriales y mayor exigencia en créditos nuevos

Para entender la velocidad real del financiamiento, el regulador enfatiza que se debe analizar el flujo de nuevas colocaciones acumuladas entre enero y mayo de 2026, las cuales sumaron $10,289.7 millones, reflejando una disminución interanual del 7.1% (equivalente a $783.6 millones menos que en el mismo periodo de 2025).

La SBP explica que esta reducción agregada estuvo fuertemente influenciada por el retroceso del 29.9% en las nuevas colocaciones al sector público, que pasaron de $1,390.4 millones a $974.7 millones (-$415.7 millones).

Sin embargo, la moderación también tocó a la puerta del sector privado, cuya originación de préstamos nuevos descendió un 3.8% (-$367.9 millones), pasando de $9,682.9 millones a $9,315.0 millones.

En cuanto a la radiografía de este flujo nuevo, el sector comercio (incluyendo servicios) se mantuvo como el principal motor de colocación con $4,742.8 millones, representando el 46.1% del total nuevo y el 50.9% de lo privado, a pesar de haber experimentado una contracción interanual del 4.8% (-$236.7 millones).

Los focos de dinamismo real en las nuevas firmas se concentraron en consumo personal, que escaló un sólido 16.7% (+$204.8 millones) hasta los $1,435.1 millones, y en la industria, que avanzó un 10.6% (+$102.2 millones) para ubicarse en $1,064.1 millones; juntos, comercio, consumo e industria concentraron el 70.4% del flujo total de créditos nuevos del periodo.

El gran lastre para el financiamiento fresco provino de los sectores más sensibles a las tasas de interés y al entorno económico general: la SBP alertó sobre la drástica caída conjunta en construcción (-24.4%) e hipotecas (-19.9%), una contracción combinada que restó aproximadamente $347.8 millones a la economía nacional y que se asocia directamente a criterios de otorgamiento mucho más restrictivos, una demanda empresarial prudente y condiciones financieras globales exigentes.

El reporte cierra detallando caídas en la originación nueva de agricultura (-20.6%), empresas financieras (-10.2%), pesca (-34.0%) y minas y canteras (-30.8%), frente a un avance marginal en ganadería (+0.6%), configurando un escenario donde el sistema bancario conserva la capacidad de respuesta hacia los hogares pero prefiere replegarse y ajustar su apetito de riesgo en actividades de largo plazo y de alta sensibilidad cíclica.