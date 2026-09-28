Banco Nacional destinará $1,703 millones en préstamos dentro de su inversión 2027

Para su presupuesto 2027, el Banco Nacional de Panamá (BNP) destinará el 95.4% de su cartera de inversión a las concesiones de préstamos.

Según las cifras expuestas por el gerente general de BNP, Javier Carrizo Ezquivel, el desglose del presupuesto refleja una marcada prioridad hacia el crédito con concesiones de préstamos con $1,703.6 millones, seguido de obras y proyectos ($53.9 millones) y equipamiento de sucursales ($28.7 millones).

El BNP informó que dentro de las concesiones de préstamos, el crédito comercial será el principal rubro, con $1,393.8 millones (81.8%), destinado a impulsar la actividad empresarial y el comercio nacional.

El crédito agropecuario recibirá $209.8 millones (12.3%), como apoyo al desarrollo del sector agrícola, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y la economía rural.

Por su parte, el crédito para vivienda contará con $100 millones (5.9%), enfocado en soluciones habitacionales y el bienestar de las familias panameñas.

La estrategia institucional estará enfocada en colocaciones de préstamos dirigidos principalmente al sector privado, con el objetivo de fomentar la producción y el desarrollo económico de los diversos sectores

El BNP sustentó ante la Asamblea Nacional un presupuesto de $2,532.6 millones para la vigencia fiscal 2027.

Al 31 de agosto de 2026, el Banco Nacional reportó activos totales por $13,114.8 millones, una cartera de préstamos de $7,130.1 millones, depósitos por $9,486.1 millones, obligaciones por $1,641.1 millones, otros pasivos por $292.2 millones y un fondo de capital de $1,662.4 millones. La utilidad acumulada a esa fecha asciende a $159.9 millones.

“Estos resultados reflejan la solidez de la gestión del banco y nos motivan a seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social del país”, destacó Carrizo Esquivel durante su intervención.