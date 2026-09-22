BDA sumaría $400 millones en pérdida para el Estado, alerta el Banco Nacional

Un diagnóstico realizado por el Banco Nacional (Banconal), a solicitud del Órgano Ejecutivo, confirma que el Banco Interamericano de Desarrollo (BDA) acumula pérdidas que podrían alcanzar los $400 millones, un golpe que sería severo para las finanzas públicas, reveló el gerente general del Banconal, Javier Carrizo.
Durante la sustentación del presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Carrizo explicó que al iniciar la revisión encontraron un desorden administrativo profundo.
“Una vez se ejecute la limpieza que requiere una institución financiera así, el costo al Estado va a ser $400 millones. No es relajo”, enfatizó.
Según el informe de Banconal, de los 20 principales clientes del BDA, que suman $22 millones en créditos, 18 están en procesos de cobro legal.
Además, ya se habían castigado $200 millones contra el capital del banco, y se estima que otros $200 millones deberán reconocerse como pérdidas adicionales.
El gerente de Banconal detalló que el BDA mantiene cuentas por cobrar incobrables por casi $70 millones, además de préstamos catalogados como “malos”.
“No se había auditado en 20 años. No tenían estados financieros. Ya se podrá imaginar el desorden que cundió ahí”, mencionó.
La situación es aún más preocupante porque las carteras más deterioradas corresponden a los préstamos más grandes, mientras que el propósito original del banco —apoyar al pequeño productor agropecuario— quedó relegado.
“El problema es que se tergiversó el propósito para el cual fue hecho, que era para el pequeño productor, pequeño y microproductor”, señaló Carrizo.
Ante este escenario, Banconal ha impulsado medidas para redirigir el apoyo hacia quienes más lo necesitan.
En el último año, dijo, se han otorgado 1,693 préstamos por un total de $45 millones, con un promedio de $27,000 por crédito, destinados a pequeños productores.
Carrizo subrayó que los grandes empresarios pueden acudir directamente al Banconal, mientras que el BDA debe enfocarse en su misión social.
Actualmente, el BDA mantiene presencia en provincias estratégicas como Darién, donde el saldo de cartera alcanza los $62.7 millones.
“Nos interesa muchísimo desarrollar aquí. Darién para nosotros es de suma importancia, es la segunda provincia con mayor productividad”, destacó Carrizo, quien también compartió su visión como ganadero sobre el potencial agropecuario de la región.
Carrizo aclaró que el Banconal no absorberá la cartera del BDA, como se había especulado. En su lugar, se prepara un fideicomiso para trasladar los préstamos incobrables al Banconal, que se encargará de la gestión de cobro.
“Lo que se va a pasar al Banco Nacional es un fideicomiso, la cartera de los préstamos malos, para hacer la gestión de cobro a través del banco. Mientras tanto, el futuro instituto debe dedicarse a atender a los pequeños productores”, explicó.
Asimismo, el gerente general de Banconal indicó que se trabaja en un proyecto de ley que será presentado ante la AN para reformar la naturaleza jurídica del BDA.
“Esa institución nació como banco y realmente no lo es, ni está supervisada por la Superintendencia de Bancos. No capta depósitos, no abre cuentas. Riñe con la ley”, advirtió Carrizo.
El BDA atraviesa un proceso de reingeniería financiera y operativa liderado bajo la asesoría del Banconal. El plan busca dar vida al Instituto de Fomento Agropecuario, una entidad que promete brindar apoyo financiero y técnico a los pequeños y medianos productores del país
La estrategia de rescate no implica una absorción de deudas por parte del Banconal, sino una gestión de activos más eficiente.
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