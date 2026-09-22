BDA sumaría $400 millones en pérdida para el Estado, alerta el Banco Nacional

Un diagnóstico realizado por el Banco Nacional (Banconal), a solicitud del Órgano Ejecutivo, confirma que el Banco Interamericano de Desarrollo (BDA) acumula pérdidas que podrían alcanzar los $400 millones, un golpe que sería severo para las finanzas públicas, reveló el gerente general del Banconal, Javier Carrizo. Durante la sustentación del presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Carrizo explicó que al iniciar la revisión encontraron un desorden administrativo profundo. “Una vez se ejecute la limpieza que requiere una institución financiera así, el costo al Estado va a ser $400 millones. No es relajo”, enfatizó. Según el informe de Banconal, de los 20 principales clientes del BDA, que suman $22 millones en créditos, 18 están en procesos de cobro legal. Además, ya se habían castigado $200 millones contra el capital del banco, y se estima que otros $200 millones deberán reconocerse como pérdidas adicionales.

Créditos incobrables

El gerente de Banconal detalló que el BDA mantiene cuentas por cobrar incobrables por casi $70 millones, además de préstamos catalogados como “malos”. “No se había auditado en 20 años. No tenían estados financieros. Ya se podrá imaginar el desorden que cundió ahí”, mencionó. La situación es aún más preocupante porque las carteras más deterioradas corresponden a los préstamos más grandes, mientras que el propósito original del banco —apoyar al pequeño productor agropecuario— quedó relegado. “El problema es que se tergiversó el propósito para el cual fue hecho, que era para el pequeño productor, pequeño y microproductor”, señaló Carrizo.

Reorientación

Ante este escenario, Banconal ha impulsado medidas para redirigir el apoyo hacia quienes más lo necesitan. En el último año, dijo, se han otorgado 1,693 préstamos por un total de $45 millones, con un promedio de $27,000 por crédito, destinados a pequeños productores. Carrizo subrayó que los grandes empresarios pueden acudir directamente al Banconal, mientras que el BDA debe enfocarse en su misión social. Actualmente, el BDA mantiene presencia en provincias estratégicas como Darién, donde el saldo de cartera alcanza los $62.7 millones. “Nos interesa muchísimo desarrollar aquí. Darién para nosotros es de suma importancia, es la segunda provincia con mayor productividad”, destacó Carrizo, quien también compartió su visión como ganadero sobre el potencial agropecuario de la región.

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