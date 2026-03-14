BID espera decisión del MIDA sobre proyecto PIASI

La presidenta del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar (Conadaf), capítulo de Panamá Oeste, Ada Pinzón, hizo nuevamente un llamado a las autoridades sobre el futuro del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), que se encuentra en un ‘limbo administrativo’.

El proyecto cuenta con una inversión de $46.6 millones del BID ejecutados a través del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) bajo la cartera del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Pinzón confesó que tras una nota enviada el pasado 11 de febrero tanto al despacho del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, como al BID, el organismo internacional respondió en menos de 24 horas, sin embargo, no ha recibido respuesta del MIDA.

En una misiva firmada por Marion Le Pommellec, el BID reiteró que se encuentra “a la espera de que las autoridades panameñas informen oficialmente sobre sus decisiones respecto al proyecto”.

Para la dirigente campesina, la postura del banco es clara y positiva, pero traslada la responsabilidad al Ejecutivo panameño.

“Nosotros enviamos la nota y el BID, al día siguiente, nos contestó que están en la buena disposición de trabajar, pero que se requiere, lógicamente, la relación con nuestro gobierno”, explicó Pinzón.

La presidenta de Conadaf añadió que ve la respuesta con objetividad: “El BID está diciendo que está en buena disposición, pero necesita que nuestro gobierno se active o reanude las relaciones para ver qué pasó con el proyecto PIASI. No creo que el BID, con los recursos millonarios que ha entregado, se quede sin ganas de recuperar o activar el proyecto”.

Consultado sobre el tema, el MIDA comunicó a este medio que tienen previstas reuniones entre el Ministerio de Economía y Finanzas, IDIAP y las instituciones de gobierno, en la semana del 23 de marzo, para después poder informar con propiedad. “Lo que se quiere es que el trabajo a favor de la agricultura familiar, benefice a la mayor cantidad de personas de ese renglón de la producción”, sentenció.