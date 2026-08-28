BID premia a Panamá por proyecto de inclusión digital y economía plateada en Betania

La iniciativa panameña “Betania: Laboratorio Vivo de la Nueva Longevidad” se coronó como la ganadora absoluta en la categoría Equidad Digital de la 10 edición del concurso regional “Gobernarte: El Arte del Buen Gobierno – Premio Pablo Valenti” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La plataforma concursó entre 158 postulaciones provenientes de 15 países de América Latina y el Caribe. Según el BID, este reconocimiento coloca al corregimiento de Betania y a la plataforma tecnológica Silver Guardian como referentes de vanguardia en la gestión de la transición demográfica, la inclusión digital de la tercera edad y la apertura de mercados para la llamada Economía Plateada, un sector que busca dinamizar la participación económica de los adultos mayores.

Modelo con alianza público-privada

El proyecto destaca por implementar una estrategia de innovación institucional inversa. La Junta Comunal de Betania, liderada por el arquitecto Humberto Echeverría, asumió el rol de articulador del ecosistema sin incurrir en gastos estatales de desarrollo de software. Esto fue posible gracias a una alianza estratégica con Silver Guardian, dirigida por su fundadora Candy Chen, la primera aplicación móvil de economía plateada en Panamá, reconocida por premios internacionales. La iniciativa se complementa con E-Silver, el brazo de capacitación del ecosistema, galardonado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que promueve programas de alfabetización digital adaptada y habilidades intergeneracionales.

Impacto medible en Betania

El BID explicó que el “Laboratorio Vivo” ya muestra resultados concretos, como:

Inclusión digital real: más de 3,500 adultos mayores han participado en programas de alfabetización digital y telemonitoreo de salud, convirtiéndose en un nuevo nicho de consumidores digitales.

Plataforma activa de cuidado: con 950 usuarios concurrentes, la aplicación permite identificar necesidades de los adultos mayores y ofrecer soluciones de salud preventiva. Para empresas de salud, seguros y bienestar, esto significa acceso directo a data analítica predictiva y un canal de distribución eficiente.

Dinamización de la economía local: más de 200 comercios de Betania —farmacias, clínicas, abarroterías y transporte accesible— se han integrado al directorio digital, registrando un incremento en sus transacciones. Además, 65 adultos mayores monetizan sus conocimientos como mentores y proveedores de servicios, inyectando capital activo al flujo económico.

Reconocimiento internacional

Como parte del premio, el BID financiará el traslado del arquitecto Humberto Echeverría a Washington, D.C., del 16 al 17 de septiembre de 2026. Allí participará en mesas de transferencia técnica con expertos internacionales y recibirá el galardón oficial en la ceremonia de premiación. “Este premio es un logro histórico que llena de orgullo a todo Panamá. Demuestra que los gobiernos locales, trabajando de la mano con el talento joven y tecnológico, podemos liderar la transformación digital del continente. Dejamos atrás el asistencialismo pasivo para transformar a nuestros adultos mayores en ciudadanos digitales autónomos y productivos”, señaló Echeverría. Candy Chen, por su parte, subrayó que el reconocimiento valida internacionalmente la capacidad de la tecnología panameña para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional. “Es el sello de confianza definitivo para que las empresas privadas contraten nuestros servicios, expandan su responsabilidad social y accedan a un mercado desatendido de más de 500 mil personas en Panamá”, afirmó.

Ecosistema académico y directivo

El proyecto cuenta con la cooperación científica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en sus fases de despliegue y encuestas intergeneracionales. Detrás de Silver Guardian y E-Silver hay un equipo directivo panameño integrado por Candy Chen, Ernesto Morales, Víctor López y la Dra. Arletty Pinel.

Pioneros regionales