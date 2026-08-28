Zonas francas atraen $5.9 millones en nuevas inversiones en Panamá

El régimen especial de Zonas Francas de Panamá mantiene el interés de nuevos inversionistas, impulsado principalmente por actividades vinculadas a la prestación de servicios y las facilidades tecnológicas.

En su más reciente reunión, correspondiente a julio, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una licencia existente, operaciones que representan una inversión inicial cercana a $5.9 millones, informo el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a través de un comunicado.

De ese monto, aproximadamente $4.1 millones corresponden a las nuevas licencias, es decir, más del 50% de la inversión total aprobada.

El componente tecnológico destaca entre las nuevas empresas autorizadas. Las compañías dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias aprobadas durante la reunión de julio, reflejando el peso creciente de estas actividades dentro del régimen especial.

La sesión fue presidida por el viceministro de Comercio, Omar Torres De León, con la participación de Rodrigo Jaén, director de Zonas Francas, en calidad de secretario técnico.

Además de la inversión, las nuevas licencias contemplan un impacto inicial en el mercado laboral. Se proyecta la generación de hasta 100 empleos en la etapa inicial, mientras que a futuro podrían sumarse otros 90 puestos, considerando plazas directas e indirectas.

El comportamiento de las zonas francas también las posiciona entre los indicadores vinculados a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), con los servicios y las actividades tecnológicas ganando protagonismo dentro de las nuevas inversiones aprobadas.