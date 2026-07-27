Brasil busca acelerar un acuerdo comercial entre Mercosur y China

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que sostuvo la noche del domingo 26 de julio una conversación telefónica de más de una hora con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de acelerar las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y China.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Lula señaló que durante el diálogo abordaron la implementación de sinergias entre los proyectos nacionales de desarrollo de ambos países y reafirmaron el compromiso de ampliar la cooperación en áreas estratégicas y de alta tecnología.

“Reiteramos el propósito compartido de ampliar la cooperación en áreas estratégicas y de alta tecnología, como inteligencia artificial, satélites, beneficio de minerales críticos y comercio de fertilizantes”, escribió el mandatario.

Entre los temas tratados destacaron la inteligencia artificial, el desarrollo de satélites, el procesamiento de minerales críticos y el comercio de fertilizantes. El mandatario brasileño también reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de diversificar mercados y fortalecer las relaciones comerciales.

Uno de los principales puntos de la conversación fue el impulso a un acuerdo entre el Mercosur y China. Según Lula, ambos coincidieron en la importancia de acelerar las negociaciones para concretar un tratado que contemple las flexibilidades necesarias para los países del bloque sudamericano.

“Coincidimos al respecto de la importancia de acelerar las tratativas para un acuerdo MERCOSUR-China, que contemplamos las flexibilidades necesarias”, indicó.

Los presidentes también resaltaron los resultados positivos del comercio bilateral, así como el impacto de los intercambios culturales realizados este año y del acuerdo para la exención de visas de corta duración, medidas que, según Lula, contribuirán a aumentar el flujo de turistas y las oportunidades de negocios entre ambas naciones.

En materia internacional, los mandatarios expresaron su preocupación por la proliferación de conflictos armados y sus efectos sobre la seguridad alimentaria y energética mundial, además de las pérdidas humanas y materiales que estos generan.

Sobre la situación en Oriente Medio, coincidieron en que las restricciones a la libre navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb tienen consecuencias negativas para la economía global y manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria en Gaza.

Asimismo, consideraron que el Grupo de Amigos de la Paz puede desempeñar un papel relevante para retomar las negociaciones que conduzcan al fin de la guerra en Ucrania.

Lula y Xi también criticaron la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para responder de manera efectiva a las actuales crisis internacionales y señalaron que el próximo secretario general de la ONU enfrentará un escenario especialmente complejo.

“Reiteramos el compromiso de Brasil y China con la defensa del multilateralismo y concordamos en la estrecha coordinación sobre esos y otros temas de la agenda internacional en el alto nivel de la ONU, los BRICS y otros foros”, concluyó.