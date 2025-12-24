Cadena latinoamericana de hostales abre operación en Panamá

Panamá suma una <b>nueva inversión en el sector turístico</b> con la llegada de la cadena latinoamericana Viajero Hostels, que inauguró su primera propiedad en el Casco Viejo, en el barrio de San Felipe, ciudad de Panamá, <b>uno de los principales atractivos culturales e históricos</b> del país.Con esta apertura, Panamá se convierte en el octavo país donde opera la red de hostales, que ya cuenta con más de <b>28 propiedades en América Latina y Estados Unidos</b>. La incorporación del país a este circuito regional responde, en parte, a<b> la creciente demanda de experiencias urbanas e históricas</b>, impulsadas por el reconocimiento internacional del Casco Viejo como destino cultural y arquitectónico.En 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al <b>Casco Viejo</b> Patrimonio de la Humanidad. Este sector, fundado en <b>1673 </b>tras la destrucción de Panamá La Vieja, es la segunda ciudad de Panamá y ha consolidado su papel como uno de los principales <b>polos turísticos de la capital</b>, al atraer a visitantes interesados en su arquitectura colonial, plazas históricas y oferta cultural.Ubicado en una de las zonas de mayor actividad turística de la capital, <b>el nuevo hostal se suma a la creciente oferta de alojamientos alternativos en el Casco Viejo</b>, un sector que concentra restaurantes, bares y sitios históricos, y que se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción para visitantes internacionales.