Cadena latinoamericana de hostales abre operación en Panamá

Panamá suma una nueva inversión en el sector turístico con la llegada de la cadena latinoamericana Viajero Hostels, que inauguró su primera propiedad en el Casco Viejo, en el barrio de San Felipe, ciudad de Panamá, uno de los principales atractivos culturales e históricos del país. Con esta apertura, Panamá se convierte en el octavo país donde opera la red de hostales, que ya cuenta con más de 28 propiedades en América Latina y Estados Unidos. La incorporación del país a este circuito regional responde, en parte, a la creciente demanda de experiencias urbanas e históricas, impulsadas por el reconocimiento internacional del Casco Viejo como destino cultural y arquitectónico. En 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al Casco Viejo Patrimonio de la Humanidad. Este sector, fundado en 1673 tras la destrucción de Panamá La Vieja, es la segunda ciudad de Panamá y ha consolidado su papel como uno de los principales polos turísticos de la capital, al atraer a visitantes interesados en su arquitectura colonial, plazas históricas y oferta cultural. Ubicado en una de las zonas de mayor actividad turística de la capital, el nuevo hostal se suma a la creciente oferta de alojamientos alternativos en el Casco Viejo, un sector que concentra restaurantes, bares y sitios históricos, y que se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción para visitantes internacionales.

Alejandro Osorio Director ejecutivo de Viajero Hostels Panamá es clave en nuestra expansión porque conecta naturalmente a nuestros viajeros de México y Colombia con el resto de la región. Nuestra apuesta es consolidar a Centroamérica como un corredor turístico dentro de nuestra cadena, donde Panamá juega un rol estratégico”,

Además, el Casco Viejo ha sido incluido entre los diez centros históricos más atractivos de América Latina para visitar, según reportes de agencias internacionales de viajes como la alemana Tourlane, lo que refuerza su posicionamiento en los circuitos turísticos globales. El turismo representa cerca del 11 % del producto interno bruto del país, impulsado por destinos como el Casco Viejo, el Canal de Panamá y playas, con el crecimiento sostenido de la llegada de turistas y visitantes internacionales, de acuerdo con estimaciones del sector. La empresa, fundada en Colombia, tiene presencia en Perú, México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Su modelo de negocio se enfoca en alojamientos de bajo y mediano costo, con habitaciones privadas y compartidas, dirigidas a viajeros jóvenes y turistas independientes, un segmento que ha ganado relevancia en la recuperación del turismo regional tras la pandemia.