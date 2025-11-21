Un nuevo modelo turístico para las iglesias del Casco Antiguo

La ministra de Turismo Gloria de León aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que el turismo religioso es una plataforma estratégica que contribuye directamente al desarrollo del país como un destino cultural y patrimonial de clase mundial. Al tiempo que añadió que el circuito de iglesias del Casco Antiguo dinamiza la economía local a través del aumento de visitantes, la activación comercial, el fortalecimiento de restaurantes, así como los operadores turísticos, los artesanos y los guías locales.De León resaltó que el circuito de iglesias del Casco Antiguo es parte de una visión más amplia concentrada en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025. Una iniciativa, que junto a la tarea decidida de la conservación del patrimonio histórico, busca proyectar a Panamá como uno de los circuitos patrimoniales más relevantes de América Latina.'Los eventos como la Semana Santa han demostrado un impacto económico significativo en la zona, incrementando el consumo y atrayendo turismo interno e internacional motivado por la espiritualidad, la historia y la identidad cultural panameña', prosiguió la titular de la Autoridad de Turismo de Panamá.Si bien las visitas a las seis iglesias del Casco Antiguo se podrían entender como una forma de turismo religioso, De León enfatizó que este tipo de turismo forma parte de un modelo integral que combina historia, cultura, conservación patrimonial, tecnología, sostenibilidad y experiencias educativas.'Sin embargo, sí reafirma que el turismo religioso es un activo estratégico dentro de nuestra oferta cultural, con potencial para competir internacionalmente y diversificar los motivos de viaje hacia Panamá. Este circuito de iglesias consolida al Casco Antiguo como un referente regional de turismo patrimonial, elevando la identidad cultural y fortaleciendo la imagen del país como un destino que honra su historia y la proyecta al futuro', expresó la ministra.