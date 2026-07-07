Cae la expectativa de contratación en Panamá para el tercer trimestre 2026, según Manpower

La última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá revela que los empleadores prevén un mercado laboral activo para el tercer trimestre de 2026, con una tendencia neta de contratación ajustada estacionalmente de 11%.

Sin embargo, esta cifra representa una caída de -33 puntos respecto al trimestre anterior y de -14 puntos frente al mismo período de 2025, reflejando un panorama de moderación.

El sector con mayor dinamismo es Hospitalidad, que lidera con una expectativa de empleo de 44%, seguido por Sector público, salud y servicios sociales (31%), Servicios públicos y recursos naturales (26%) e Información (25%).

En contraste, áreas como Finanzas & Seguros (15%) y Comercio & Logística (13%) se ubican por debajo del promedio nacional.

Empleadores de la parte Metro Norte y otros reportan mejores expectativas para el próximo trimestre: Metro Norte 50% , otros 50%, occidente 15% , Metro Sur 8% y Centro 8%.