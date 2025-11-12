CAF destinará $40.000 millones al desarrollo verde de América Latina: ¿A dónde irían los fondos?

<b>- Transición energética justa: </b>América Latina y el Caribe tiene un gran potencial en energías renovables como la solar, eólica, gas natural, hidroeléctrica y geotérmica. Para promover una transición energética justa, este enfoque busca descarbonizar los sectores eléctrico, de transporte y productivo, y también garantizar la seguridad energética, la asequibilidad del servicio para mejorar el bienestar de las comunidades. CAF destinará $10.000 millones en aprobaciones al 2030 para impulsar una transición energética justa.-<b> Resiliencia, ecosistemas estratégicos y sector agropecuario.</b> Frente a las amenazas de la deforestación, la minería, la agricultura intensiva y el cambio climático, CAF impulsará la adaptación, la resiliencia climática y un enfoque ecosistémico. La estrategia valora la riqueza de los ecosistemas terrestres y marino-costeros, mediante intervenciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, economía azul, gestión de riesgos ante desastres, al tiempo que potencia las oportunidades del sector agropecuario de manera regenerativa y sostenible.<b>- Territorios resilientes.</b> Las acciones de CAF pretenden fomentar la seguridad hídrica mediante el acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión de sequías e inundaciones. Paralelamente, se busca desarrollar sistemas urbanos y de movilidad sostenibles, así como fortalecer las economías creativas y el turismo, promoviendo un modelo de regeneración urbana y desarrollo de infraestructura armonioso con la naturaleza.-<b> Infraestructura física y digital. </b>Para cerrar la brecha de infraestructura, que requiere una inversión anual de alrededor del 5% del PIB de la región, CAF promueve la conectividad física y la transformación digital bajo un enfoque de integración regional. Esto se materializa en intervenciones de infraestructura sostenible de transporte, logística y energía, junto con proyectos de transformación digital. La institución también plantea movilizar fuentes de financiamiento de terceros, como por ejemplo con la emisión de bonos sostenibles y fondos verdes y climáticos, y promoverá alianzas entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y sector privado. Un componente esencial será el trabajo con gobiernos subnacionales y municipios.<b>Iniciativas con alto impacto</b>Entre las iniciativas verdes de CAF que están dejando huella destacan los siguientes: <b>El canje de deuda por naturaleza del Río Lempa en El Salvador</b>, por $1,000 millones, evidenció que es posible crear esquemas donde la reestructuración de deuda libera recursos fiscales que, a su vez, se reinvierten en la protección de ecosistemas críticos y el desarrollo de comunidades locales. <b>- Red de BiodiverCiudades: </b>La Red de BiodiverCiudades es un espacio de articulación de los gobiernos locales que identifica, estructura y financia intervenciones urbanas sostenibles de calidad y alto impacto, basadas en las personas y en la biodiversidad. <b>- Conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas estratégicos: </b>permitirá incrementar el financiamiento directo a la biodiversidad tanto en sector público como privado en 15 ecosistemas estratégicos de toda la región, poniendo en valor los servicios que los ecosistemas ofrecen a las personas, en especial aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.<b>- Bono Azul:</b> Con el apoyo técnico del PNUD, CAF emitió su primer bono azul por EUR 100 millones destinado al financiamiento de proyectos para la protección del océano y las comunidades costeras.<b>- Pymes verdes: </b>es una iniciativa cofinanciada por el Fondo Verde para el Clima- GCF- y CAF que otorga créditos y asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de instituciones financieras locales en Chile, Perú, Ecuador y Panamá, orientados a mitigar el cambio climático a través de soluciones innovadoras en energías renovables, eficiencia energética y uso del suelo.