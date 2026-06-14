Caída en el movimiento de TEU en Balboa y Cristóbal preocupa al sector portuario

Los puertos de Balboa y Cristóbal registraron una caída en su movimiento de contenedores de enero a abril del 2026: 16.4% y 41.6% respectivamente, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá. Aunque el sistema portuario nacional mostró un crecimiento marginal de 0.2% en TEU (unidad equivalente a 20 pies), la baja en estas dos terminales ha generado preocupación sobre las causas detrás del fenómeno, tomando en cuenta que el comportamiento se da en medio de los arbitrajes entre su antiguo operador Panama Port Company (PPC) y el Estado panameño, tras la declaración de inconstitucional del contrato.

Factores

El especialista portuario Eduardo Lugo explicó que la disminución responde a una combinación de factores. Entre ellos, un período de transición operativa y reorganización interna que habría generado disrupciones temporales en la recepción de buques. A esto, dijo, se suman decisiones de la naviera COSCO y una mayor competencia regional, especialmente en hubs del Caribe. Lugo señaló que, aunque el conflicto legal entre PPC y el Estado panameño puede incidir en la percepción de estabilidad institucional, su impacto sería más indirecto. “La caída refleja más una redistribución coyuntural del tráfico regional que una contracción estructural de la demanda”, puntualizó Lugo.

Impacto

Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, por su parte, destacó que las redes marítimas globales son altamente dinámicas y cualquier disrupción puede reorientar flujos hacia otras terminales. Barnett subrayó que el shock de la transición operativa afectó particularmente los meses de febrero y marzo, aunque abril mostró señales de estabilización en Balboa. Cristóbal, en cambio, mantiene un rezago de 170 mil TEU en lo que va del año, mientras otras terminales del Atlántico han capturado un excedente de 300 mil TEU. “Esto indica que el crecimiento de las otras terminales no proviene únicamente de Cristóbal, sino también de nuevo volumen”, explicó el director de Georgia Tech Panamá.

Incertidumbre

El experto portuario Carlos González de La Lastra coincidió en que la caída no puede atribuirse exclusivamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales los contratos de concesión. “La incertidumbre jurídica afecta la confianza de inversionistas y navieras, pero existen otros factores igualmente importantes”, señaló. Entre ellos, destacó que mientras Balboa y Cristóbal redujeron sus movimientos, otros puertos panameños –especialmente Manzanillo International Terminal– aumentaron significativamente sus volúmenes, lo que sugiere una redistribución interna de la carga. González también advirtió sobre el impacto de la nueva realidad geopolítica mundial, marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y China y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Además, subrayó la competencia emergente del puerto de Chancay, en Perú, concebido como un centro logístico entre Asia y Suramérica. Frente a este escenario, propuso ampliar el hinterland logístico de Panamá mediante proyectos de integración como un tren de frontera a frontera, que permitiría extender el alcance económico de los puertos hacia Centroamérica y Suramérica.

Realidad

Tras la declaración de inconstitucionalidad, ambos puertos han pasado bajo la administración del Gobierno, quien a través de Consejo de Gabinete aprobó contratos de concesión transitorios por un periodo de hasta 18 meses: Balboa pasará a ser administrado por APMT Panamá, S.A y Cristóbal por TIL Panamá, S.A. Estos contratos buscan garantizar la operación, mantenimiento y administración mientras se prepara una nueva licitación para concesiones permanentes. La estrategia busca separar la administración de cada puerto en manos de operadores distintos, con el objetivo de mejorar eficiencia y competitividad. El Puerto de Balboa recibió su primer buque bajo administración estatal el 24 de febrero de 2026, marcando el inicio de la normalización de servicios.

Comportamiento