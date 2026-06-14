Caída en el movimiento de TEU en Balboa y Cristóbal preocupa al sector portuario

El experto portuario Carlos González de La Lastra coincidió en que la caída no puede atribuirse exclusivamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales los contratos de concesión. 'La incertidumbre jurídica afecta la confianza de inversionistas y navieras, pero existen otros factores igualmente importantes', señaló. Entre ellos, destacó que mientras Balboa y Cristóbal redujeron sus movimientos, otros puertos panameños –especialmente Manzanillo International Terminal– aumentaron significativamente sus volúmenes, lo que sugiere una redistribución interna de la carga.González también advirtió sobre el impacto de la nueva realidad geopolítica mundial, marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y China y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Además, subrayó la competencia emergente del puerto de Chancay, en Perú, concebido como un centro logístico entre Asia y Suramérica. Frente a este escenario, propuso ampliar el <i>hinterland</i> logístico de Panamá mediante proyectos de integración como un tren de frontera a frontera, que permitiría extender el alcance económico de los puertos hacia Centroamérica y Suramérica.