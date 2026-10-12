Cámara de Comercio de Colón respalda decisión de no cobrar $5 a cruceristas

“Los números son los relevantes en los negocios y en la generación de empleo. Esta decisión sí apoya la reactivación de Colón”, afirmó.

Jované explicó que la medida inicial no favorecía la reactivación económica del casco de la ciudad y destacó que el alcalde se apoyó en métricas y cifras que reflejan el verdadero impacto en la empleomanía y el comercio local.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, Lissy Jované, calificó como “pertinente y positiva” la decisión del alcalde de Colón de no sancionar el cobro de $5 a los turistas que arriban en cruceros.

Norma

La propuesta aprobada por el Consejo Municipal de Colón buscaba aplicar un tributo de $5.00 a cada turista de crucero que desembarque en la provincia ha desencadenado una profunda controversia entre el sector privado y las autoridades locales, ya que fue objeto de reuniones con el equipo legal y de consultas con distintos sectores. Al punto que el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, devolvió sin sancionar y con objeciones el acuerdo municipal que creaba una tasa de $5.00 para turistas y transeúntes no nacionales

La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón llegó a considerar que la propuesta desencadenó una profunda controversia entre el sector privado y las autoridades locales

Sin embargo subrayó que el sistema de Colón Puerto Libre constituye un mecanismo probado que impulsa el desarrollo económico de la provincia.

De acuerdo con el informe de métricas presentado por la Cámara de Comercio al Consejo Municipal, el impacto costo-beneficio de la tasa de $5.00 resulta desfavorable para la provincia.

Déficit fiscal indirecto: Se proyecta un recaudo municipal de $3 millones anuales. Sin embargo, esta cifra sería ampliamente superada en un periodo de dos a tres años por una pérdida en ingresos indirectos estimada entre $6 millones y $10 millones.

Caída en el flujo de visitantes: La tasa provocaría la retirada de entre el 20% y el 30% de las marcas de cruceros, lo que se traduce en 120,000 pasajeros menos recorriendo la provincia por temporada.

Destrucción de empleos: La baja en la actividad causará la pérdida directa de entre 150 y 200 empleos, agravando la situación en una región que ya enfrenta una tasa de desempleo del 12%. “Es un caso de éxito que permea al casco de Colón y a toda la provincia, con un impacto directo en el 86% de la empleomanía. Este es el modelo que debe extenderse”, señaló.

Jované insistió en que las políticas públicas deben enfocarse en fortalecer los sistemas que generan empleo y dinamizan la economía local.

“Todos estos temas son importantes que se tomen en cuenta, pero lo más relevante es que la decisión del alcalde fue muy positiva para la provincia”, contó.

Otra de las voces que habían expresado su rechazo fue la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León.

“No es adecuado cobrar un impuesto a los turistas. Siempre es bueno las mesas para conversar, hay que ver todas las partes, definitivamente para nosotros dentro de la Autoridad de Turismo no nos parece una buena estrategia”, afirmó.

De León subrayó que Colón aún necesita consolidarse como destino turístico antes de aplicar medidas de recaudación.

“Colón todavía necesita construir el destino, construir el producto, en eso estamos trabajando. Tenemos varios millones de dólares invertidos en la ciudad de Colón y hay que darle chance a que esos productos maduren”, agregó.