Cámara de Comercio: ‘Expocomer destacó el potencial económico de Panamá’

El dirigente gremial subrayó que la escala de la participación internacional ha crecido de manera significativa, posicionando al país como uno de los centros logísticos más relevantes de la región, con conexiones marítimas, aéreas y comerciales que enlazan a América con el resto del mundo.<i><b>'La confianza que empresas y delegaciones internacionales depositan cada año en nuestras ferias no es casualidad. Responde a fortalezas que hemos construido como país y como organización: conectividad, experiencia organizativa, infraestructura moderna y una vocación histórica de apertura al comercio</b></i><i>',</i> señaló Arias.