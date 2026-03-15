Cámara de Comercio: ‘Expocomer destacó el potencial económico de Panamá’

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, destacó en su columna dominical que el país volvió a demostrar su capacidad para reunir al mundo en torno al comercio y la inversión, gracias a la realización de cinco ferias internacionales: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá. Según Arias, estas exposiciones confirmaron que Panamá se consolida como un punto de encuentro para el comercio global, al atraer empresas, inversionistas, compradores internacionales y líderes de distintos sectores que buscan nuevas oportunidades de cooperación empresarial.

El dirigente gremial subrayó que la escala de la participación internacional ha crecido de manera significativa, posicionando al país como uno de los centros logísticos más relevantes de la región, con conexiones marítimas, aéreas y comerciales que enlazan a América con el resto del mundo. “La confianza que empresas y delegaciones internacionales depositan cada año en nuestras ferias no es casualidad. Responde a fortalezas que hemos construido como país y como organización: conectividad, experiencia organizativa, infraestructura moderna y una vocación histórica de apertura al comercio”, señaló Arias.

El presidente de la CCIAP enfatizó que estas ferias no son únicamente exhibiciones comerciales, sino una plataforma estratégica que fortalece el posicionamiento internacional de Panamá como centro de intercambio empresarial, tecnológico y logístico. En un contexto global de cadenas de suministro en transformación y búsqueda de nuevos socios estratégicos, Panamá ha demostrado su capacidad para facilitar encuentros de alto nivel. Asimismo, Arias resaltó que el éxito de estas exposiciones es fruto del trabajo coordinado entre el sector privado, las instituciones públicas, aliados internacionales y el talento de miles de panameños que hacen posible la organización de eventos de esta magnitud.