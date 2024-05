Cámara Solar: Eliminar el ‘tope’ a la energía solar permitirá abaratar la tarifa y atraer inversiones

Recién usted acaba de tomar posesión de la junta directiva de la Cámara Panameña de Energía Solar, ¿en qué pilares enfocará su gestión?

¿Cómo está la industria de los paneles solares en Panamá? ¿Y cuáles son las oportunidades y retos del mercado?

¿Cuál es el tope actual de la energía solar y hacia dónde quieren llevar?

Actualmente, el tope de penetración de energía solar, de generación distribuida, es del 2% y ahora mismo estamos en 1,8%, aproximadamente. Ese tope se hizo hace más de diez años, cuando la industria estaba comenzando a despegar. Asumo que se puso como un tema de control, para llevar un control de la industria, porque no se sabía en ese momento hasta dónde se iba a llegar con la tecnología. Ahora mismo los precios, para adquirir un sistema de paneles solares, son más baratos de lo que han estado en la historia. Entonces, hemos llegado a un punto en donde la tecnología instalada en Panamá ya está en 1,8% y hay un tope de 2%. Nosotros estamos siendo proactivos y pidiendo a los amigos de la Asep, de que nos movamos para adelante y tratemos de eliminar ese tope. Y, nuevamente, estamos hablando de números muy bajos, un 2% de la matriz energética completa. No es que la generación distribuida y la gente que tiene paneles solares son la mitad, ni la mayoría. No estamos cerca de eso todavía. Pienso que va a ser fácil llevar esto adelante porque realmente no tiene sentido ponerle limitantes y topes a las energías renovables que cada vez son más y más baratas. Así que, estoy seguro de que lo vamos a llevar adelante sin ningún problema.

¿Quiere decir que eliminar ese tope permitiría una mayor entrada de energía renovable, en este caso solar, a la matriz energética del país?

Aclare. ¿Este llamado que usted hace a la Asep es para que elimine el tope o para que lo baje?

Usted es empresario y dice que la energía solar es una de las más baratas, pero la realidad es que en el mercado, los precios de los paneles solares siguen siendo muy altos. ¿Qué harán desde la Cámara y cómo lo harán para que más panameños puedan tener acceso a ellos?

¿Cuánto aporta la energía solar a la matriz energética del país o cuánto se está generando en estos momentos, entre todas las renovables?

¿Las energías renovables, en este caso la solar, son una alternativa para democratizar la energía?

¿En qué quedó la propuesta del impuesto al sol? ¿Cree que se vuelva a retomar con todo este auge del uso de los paneles solares?

Estuve involucrado en la Cámara Solar cuando nos trataron de imponer ese impuesto al sol a todos los panameños. Fueron momentos difíciles para todos, porque no solamente iban a jugar con la industria y con el producto que íbamos a poner para el consumidor. La gente no iba a poder comprar más paneles, iban a subir los precios. Y las industrias que estaban creciendo en el mundo de los paneles solares, iban a acabarlos todos. Tuvimos que poner todo en la mesa y al final, no hubo ni siquiera un sustento real que dijera que hacía algún sentido el impuesto al sol. Lo podemos hablar tú y yo de manera común ¿Qué sentido tiene ponerle limitante alguno a las energías renovables que le bajan el costo a la luz a los panameños, crean empleos nuevos y generan eficiencia en la economía? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, hablar de impuesto al sol en una industria, como te mencioné, cuya generación distribuida es solamente el 1,8%, es un número muy pequeño. El orgullo de todos los panameños sería que ese número sea más grande y que más personas estén gozando de ahorros y democratizando la energía. Creo que en Panamá, en estos últimos años, se ha confirmado que los panameños somos pro renovables y no vamos a permitir que nos impongan sanciones injustas, que no tengan sentido como un impuesto al sol. Así que yo no lo veo. Sin embargo, como Cámara Solar, sí tenemos que seguir trabajando con la Asep, la Secretaría (de Energía), con todas las entidades públicas y privadas para continuar impulsando (la energía solar) y guiarlos al poner la regulación, para evitar temas como el impuesto al sol que solamente hacen daño y golpean tanto a la industria como al consumidor final. Y, de manera proactiva, ver cómo podemos hacer lo opuesto (...) Ese sería nuestro punto de vista sobre este tema. El impuesto al sol no lo vemos. Si alguien lo quiere debatir, con muchísimo gusto, pero es algo que no tiene sentido alguno.