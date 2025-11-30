Camarón panameño posiciona a Taiwán como segundo destino de exportación

Aunque Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017, el Tratado de Libre Comercio (TLC) Panamá-Taiwán (2004) 'está vigente', confirmó Eric Dormoi, director Nacional de Promoción de las Exportaciones del MICI. El sector acuícola refleja mejor que ningún otro este vínculo. Según Intelcom, el producto estrella del vínculo bilateral sigue siendo el camarón; y Dormoi lo reconfirmó en agosto en FETV: 'Taiwán es el (comprador) número dos (de Panamá) y es por el camarón de cultivo que (hasta esa fecha) crece 47 % versus el año pasado. Camarón hacia los países asiáticos y pescado hacia Estados Unidos (exportador número uno)'.Además del camarón, Panamá exporta al mercado taiwanés: harina y polvo de pescado, grasas y aceites (excepto de hígado), desechos de fundición y aluminio, azúcar de caña, ron y otros productos, según el informe del Intelcom, 'Taiwán: Oportunidades para las Exportaciones Panameñas' (2020). El estudio identificó veinte fracciones arancelarias con alto potencial, incluyendo aves vivas, carne de vacuno y despojos comestibles.El mercado taiwanés es estratégico: se trata de la 21ª economía mundial, con un PIB cercano a $800,000 millones y un comercio exterior superior a $800,000 millones anuales. Desde el sector privado, la presidenta de Apex, Bianca Morán, destaca la facilidad de negocios: Los taiwaneses 'son gente con la que se hace negocio de manera muy fácil, pagan muy bien y tienen muchos años de hacer negocios con Panamá'. Además del camarón, Taiwán compra café panameño. Morán subraya: '100 % de las exportaciones de camarones de Panamá se va a Taiwán; y entra al 0 % de arancel. Ellos siguen honrando el TLC'.Aunque Apex se declara 'apolítica', Morán insiste: 'Lo que sí pedimos es que se siga respetando —como hasta ahora— la exportación a Taiwán y nosotros seguiremos exportando nuestros camarones'.