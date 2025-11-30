Camarón panameño posiciona a Taiwán como segundo destino de exportación

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones panameñas alcanzaron $754.9 millones, el nivel más alto para un período de nueve meses desde 2010. Este récord refleja no solo un dinamismo sostenido, sino también una reconfiguración de mercados que coloca a Panamá en nuevos corredores comerciales estratégicos.

El mapa de destinos muestra con claridad esa transformación. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador, con $118.3 millones (15.7 %) del total exportado. Le sigue de cerca Taiwán (Formosa), que absorbió $93.0 millones (12.3 %), consolidándose como un socio clave para la agroindustria panameña. Países Bajos, con $64.3 millones (8.5 %), se mantiene como puerta de entrada a la Unión Europea.

Otros mercados importantes completan el panorama: la Zona Libre de Colón, con $56.8 millones, que también actúa como centro de redistribución para el Caribe; China continental, $46.6 millones; México, $39.2 millones; India, $36.7 millones; Costa Rica, $30.6 millones; Cuba, $20.9 millones; y Tailandia, $19.0 millones, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), unidad del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Hasta septiembre, las exportaciones panameñas continúan lideradas por los camarones congelados, que representan el 12.5 % del total. En segundo lugar se ubica el banano, con una participación del 8.5 %, después de haber alcanzado el doble en los primeros meses del año. El aceite de palma en bruto ocupa la tercera posición, con el 6.7 %.

A estas partidas se suman otras fracciones de peso, como los desperdicios de hierro o acero, los medicamentos y la madera. En general, “las 10 principales fracciones arancelarias representan el 54.5 % de nuestras exportaciones registradas”, destaca Intelcom.

Por capítulos del Sistema Armonizado, los primeros lugares corresponden a pescados y crustáceos (21.4 %), frutas (12.8 %), grasas y aceites (9.5 %), fundición, hierro y acero (6.4 %), alimentos preparados para animales (4.6 %) y madera (4.5 %).

La estructura comercial revela tendencias consolidadas: 71.4 % de las exportaciones se dirigieron a países con tratados vigentes con Panamá, mientras que 59.5 % fueron a mercados fuera de bloques comerciales. Dentro de estos últimos, la Unión Europea concentró 14.7 %, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 12.8 % y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 9.9 %.

El año anterior ya mostraba señales positivas. En 2024, las exportaciones sumaron $964.3 millones, un aumento de $66.4 millones (7.4 %) respecto a 2023, cuando totalizaron $897.9 millones. Estados Unidos lideró nuevamente, con $184.5 millones (19.1 %); Países Bajos, $140.1 millones (14.5 %); y Taiwán, $110.6 millones (11.5 %).