  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Camarón panameño posiciona a Taiwán como segundo destino de exportación

Según Apex, el 100 % de las exportaciones de camarón de Panamá se van al mercado taiwanés, al 0 % de arancel.
Según Apex, el 100 % de las exportaciones de camarón de Panamá se van al mercado taiwanés, al 0 % de arancel.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 01/12/2025 00:00
Las exportaciones panameñas alcanzaron $754.9 millones entre enero y septiembre de 2025, su nivel más alto en 15 años, con Taiwán consolidado como segundo comprador con $93.0 millones, impulsado por el camarón de cultivo, producto que ingresa al mercado taiwanés con 0 % de arancel gracias al TLC vigente desde 2004

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones panameñas alcanzaron $754.9 millones, el nivel más alto para un período de nueve meses desde 2010. Este récord refleja no solo un dinamismo sostenido, sino también una reconfiguración de mercados que coloca a Panamá en nuevos corredores comerciales estratégicos.

El mapa de destinos muestra con claridad esa transformación. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador, con $118.3 millones (15.7 %) del total exportado. Le sigue de cerca Taiwán (Formosa), que absorbió $93.0 millones (12.3 %), consolidándose como un socio clave para la agroindustria panameña. Países Bajos, con $64.3 millones (8.5 %), se mantiene como puerta de entrada a la Unión Europea.

Otros mercados importantes completan el panorama: la Zona Libre de Colón, con $56.8 millones, que también actúa como centro de redistribución para el Caribe; China continental, $46.6 millones; México, $39.2 millones; India, $36.7 millones; Costa Rica, $30.6 millones; Cuba, $20.9 millones; y Tailandia, $19.0 millones, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), unidad del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Hasta septiembre, las exportaciones panameñas continúan lideradas por los camarones congelados, que representan el 12.5 % del total. En segundo lugar se ubica el banano, con una participación del 8.5 %, después de haber alcanzado el doble en los primeros meses del año. El aceite de palma en bruto ocupa la tercera posición, con el 6.7 %.

A estas partidas se suman otras fracciones de peso, como los desperdicios de hierro o acero, los medicamentos y la madera. En general, “las 10 principales fracciones arancelarias representan el 54.5 % de nuestras exportaciones registradas”, destaca Intelcom.

Por capítulos del Sistema Armonizado, los primeros lugares corresponden a pescados y crustáceos (21.4 %), frutas (12.8 %), grasas y aceites (9.5 %), fundición, hierro y acero (6.4 %), alimentos preparados para animales (4.6 %) y madera (4.5 %).

La estructura comercial revela tendencias consolidadas: 71.4 % de las exportaciones se dirigieron a países con tratados vigentes con Panamá, mientras que 59.5 % fueron a mercados fuera de bloques comerciales. Dentro de estos últimos, la Unión Europea concentró 14.7 %, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 12.8 % y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 9.9 %.

El año anterior ya mostraba señales positivas. En 2024, las exportaciones sumaron $964.3 millones, un aumento de $66.4 millones (7.4 %) respecto a 2023, cuando totalizaron $897.9 millones. Estados Unidos lideró nuevamente, con $184.5 millones (19.1 %); Países Bajos, $140.1 millones (14.5 %); y Taiwán, $110.6 millones (11.5 %).

El camarón, eje del comercio con Taiwán

Aunque Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017, el Tratado de Libre Comercio (TLC) Panamá-Taiwán (2004) “está vigente”, confirmó Eric Dormoi, director Nacional de Promoción de las Exportaciones del MICI.

El sector acuícola refleja mejor que ningún otro este vínculo. Según Intelcom, el producto estrella del vínculo bilateral sigue siendo el camarón; y Dormoi lo reconfirmó en agosto en FETV: “Taiwán es el (comprador) número dos (de Panamá) y es por el camarón de cultivo que (hasta esa fecha) crece 47 % versus el año pasado. Camarón hacia los países asiáticos y pescado hacia Estados Unidos (exportador número uno)”.

Además del camarón, Panamá exporta al mercado taiwanés: harina y polvo de pescado, grasas y aceites (excepto de hígado), desechos de fundición y aluminio, azúcar de caña, ron y otros productos, según el informe del Intelcom, “Taiwán: Oportunidades para las Exportaciones Panameñas” (2020). El estudio identificó veinte fracciones arancelarias con alto potencial, incluyendo aves vivas, carne de vacuno y despojos comestibles.

El mercado taiwanés es estratégico: se trata de la 21ª economía mundial, con un PIB cercano a $800,000 millones y un comercio exterior superior a $800,000 millones anuales.

Desde el sector privado, la presidenta de Apex, Bianca Morán, destaca la facilidad de negocios: Los taiwaneses “son gente con la que se hace negocio de manera muy fácil, pagan muy bien y tienen muchos años de hacer negocios con Panamá”. Además del camarón, Taiwán compra café panameño. Morán subraya: “100 % de las exportaciones de camarones de Panamá se va a Taiwán; y entra al 0 % de arancel. Ellos siguen honrando el TLC”.

Aunque Apex se declara “apolítica”, Morán insiste: “Lo que sí pedimos es que se siga respetando —como hasta ahora— la exportación a Taiwán y nosotros seguiremos exportando nuestros camarones”.

Economía y política en paralelo

El 26 de noviembre, Susan Hu, de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, expresó su interés en establecer una oficina comercial para ampliar las exportaciones y generar oportunidades para Panamá. La declaración siguió a la negativa del vicecanciller Carlos Hoyos, quien el 21 de noviembre descartó que el Gobierno panameño contemple abrir una oficina de Taiwán, en medio de polémicas por el viaje de diputados a la isla.

El excanciller Francisco Álvarez De Soto recordó en un artículo de opinión publicado en este medio que más de cien países —incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Brasil— mantienen vínculos con Taiwán mediante oficinas no diplomáticas. Subrayó además que Panamá, como miembro de la OMC, mantiene obligaciones comerciales tanto con China continental como con Taiwán, y que ambos cuentan con misiones permanentes ante la organización, reconociendo compromisos como el TLC Panamá-Taiwán.

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, la relación con Taiwán demuestra que la economía real avanza con su propio ritmo. En ese pulso, el camarón panameño sigue tendiendo un puente comercial firme, incluso cuando la diplomacia toma caminos distintos.

Bianca Morán
Presidenta de la Asociación Panameña de Agroexportadores (Apex)
Lo que sí pedimos es que se siga respetando —como hasta ahora— la exportación a Taiwán y nosotros seguiremos exportando nuestros camarones”,
Lo Nuevo