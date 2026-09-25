Canal de Panamá evita nuevas restricciones y mantendrá 32 tránsitos hasta diciembre

La administración del Canal de Panamá mantiene un panorama optimista respecto al comportamiento del clima y las operaciones de tránsito interoceánico para lo que resta del año. De acuerdo con la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, el régimen de precipitaciones registrado en las últimas semanas ha presentado una mejoría respecto a los pronósticos iniciales, lo que permite sostener los niveles operativos actuales. “El escenario de las lluvias ha mejorado un poco en comparación con lo que habíamos anticipado, tanto así que las restricciones que teníamos previsto anunciar para reducir aún más el calado de 48 pies las estamos sosteniendo, por lo menos, hasta diciembre”, explicó la administradora. La mejora en los niveles de los embalses clave de la cuenca hidrográfica —los lagos Gatún y Alajuela— ha sido determinante para evitar mayores ajustes a la baja en la operatividad de la ruta.

Comparativo favorable con 2023

El comportamiento hídrico de este año contrasta con el severo impacto que sufrió la vía marítima durante el fenómeno de El Niño en 2023. De acuerdo con Espino de Marotta, para esta misma época del año pasado, la administración ya había implementado reducciones escalonadas más severas tanto en el número de buques diarios como en el calado permitido. “Si vemos en 2023, para esta época ya habíamos anunciado muchas más restricciones en el número de barcos. Así que estamos manteniendo esa cifra de 32 tránsitos diarios, la cual se podrá sostener hasta diciembre”, mencionó De Marotta. Añadió que “esperamos que siga esa tendencia de contar con suficientes lluvias para mantener las actividades sin mayores impactos, lo cual representa buenas noticias para la industria marítima internacional”, destacó.

Cierre de año

Pese al balance positivo de las últimas semanas, las autoridades del Canal se mantienen vigilantes de la evolución meteorológica, especialmente durante octubre y noviembre, históricamente identificados como los meses de mayor precipitación en el país. “Todavía nos falta octubre y noviembre, que son los meses de más precipitación. Si tenemos un buen comportamiento de lluvias durante este bimestre, aspiramos a no reducir más el número de tránsitos”, señaló la ejecutiva. No obstante, aclaró que la vía no estará exenta de limitaciones operativas al aproximarse la temporada seca. “Sabemos que con el calado seguirán las restricciones porque en verano no llueve, por lo que diciembre será un mes seco. Sin embargo, estamos optimistas de que no llegaremos a la situación crítica vivida en 2023”, comentó Espino de Marotta.

Planificación hídrica

A la lectura de la administración se sumaron las explicaciones del gerente de Hidrología del Canal de Panamá, Ayax Murillo Burgos, quien enfatizó que la institución ha manejado la variabilidad climática mediante una estrategia operativa previsora y rigurosa. “El mensaje importante que estamos transmitiendo desde el Canal de Panamá es no entrar en pánico con El Niño. La organización se preparó con anticipación, inclusive desde finales de 2025, cuando nuestras reservas hídricas en Gatún y Alajuela se encontraban en sus niveles máximos”, señaló el hidrólogo. Murillo Burgos detalló además que febrero de 2026 figuró como uno de los más húmedos en los registros históricos de la vía navegable desde 1890, lo que creó un colchón de agua clave para afrontar la temporada seca. A pesar de que el rendimiento directo de las precipitaciones sobre una cuenca seca suele ser menor al inicio —debido a que la vegetación y la tierra absorben las primeras lluvias antes de tributar a los ríos—, las medidas de ahorro en las esclusas y el uso de las tinas de reutilización de agua han permitido acumular volúmenes importantes. Según Murillo Burgos, el Canal ahorra en promedio 2.5 millones de metros cúbicos de agua diarios, lo que equivale a poco más de 25 metros cúbicos por segundo.

Luces largas