  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Canal de Panamá firma memorando con USGBC para impulsar eficiencia en comercio agroindustrial y energético

El memorando de entendimiento se firmó durante un evento protocolar
El memorando de entendimiento se firmó durante un evento protocolar Canal de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/02/2026 17:18
Esta sinergia busca no solo optimizar las rutas actuales, sino también prever las tendencias de un mercado en constante evolución

En un esfuerzo conjunto por potenciar la eficiencia del comercio agroindustrial y energético, el Canal de Panamá y el U.S. Grains & BioProducts Council (USGBC) formalizaron recientemente un Memorando de Entendimiento.

Este acuerdo estratégico tiene como objetivo central robustecer la colaboración técnica y operativa entre ambas entidades, facilitando el tránsito de granos, etanol y diversos coproductos que son fundamentales para los mercados internacionales.

La firma del documento, que contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, en calidad de testigo de honor, establece un marco de cooperación basado en el intercambio de datos logísticos y análisis económicos profundos.

Esta sinergia busca no solo optimizar las rutas actuales, sino también prever las tendencias de un mercado en constante evolución, asegurando que el Canal de Panamá continúe siendo el corredor predilecto para los exportadores estadounidenses.

Durante la ceremonia, el Administrador de la vía interoceánica, el Dr. Ricaurte Vásquez Morales, destacó que este compromiso es una extensión natural de la estrecha relación histórica que une a Panamá con los Estados Unidos.

Por su parte, el presidente del USGBC, Ryan LeGrand, fue enfático al señalar la dependencia vital de su sector hacia la infraestructura panameña, asegurando que la operatividad del Canal es un factor determinante para el éxito de sus actividades comerciales a nivel global.

La relevancia de este acuerdo se ve respaldada por cifras contundentes: al cierre de 2025, el comercio de granos a través del Canal alcanzó los 25.1 millones de toneladas métricas, consolidándose como uno de los segmentos de carga con mayor peso y dinamismo.

Con esta nueva alianza, el Canal de Panamá reafirma su misión de ofrecer un servicio confiable, sostenible y de alto valor agregado, adaptándose a las exigencias de seguridad alimentaria y transición energética que el mundo demanda hoy.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo