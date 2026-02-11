Canal de Panamá firma memorando con USGBC para impulsar eficiencia en comercio agroindustrial y energético

En un esfuerzo conjunto por potenciar la eficiencia del comercio agroindustrial y energético, el Canal de Panamá y el U.S. Grains & BioProducts Council (USGBC) formalizaron recientemente un Memorando de Entendimiento.

Este acuerdo estratégico tiene como objetivo central robustecer la colaboración técnica y operativa entre ambas entidades, facilitando el tránsito de granos, etanol y diversos coproductos que son fundamentales para los mercados internacionales.

La firma del documento, que contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, en calidad de testigo de honor, establece un marco de cooperación basado en el intercambio de datos logísticos y análisis económicos profundos.

Esta sinergia busca no solo optimizar las rutas actuales, sino también prever las tendencias de un mercado en constante evolución, asegurando que el Canal de Panamá continúe siendo el corredor predilecto para los exportadores estadounidenses.