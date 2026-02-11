Canal de Panamá firma memorando con USGBC para impulsar eficiencia en comercio agroindustrial y energético

Durante la ceremonia, el Administrador de la vía interoceánica, el Dr. Ricaurte Vásquez Morales, destacó que este compromiso es una extensión natural de la estrecha relación histórica que une a Panamá con los Estados Unidos. Por su parte, el presidente del USGBC, Ryan LeGrand, fue enfático al señalar la dependencia vital de su sector hacia la infraestructura panameña, asegurando que la operatividad del Canal es un factor determinante para el éxito de sus actividades comerciales a nivel global.La relevancia de este acuerdo se ve respaldada por cifras contundentes: al cierre de 2025, el comercio de granos a través del Canal alcanzó los 25.1 millones de toneladas métricas, consolidándose como uno de los segmentos de carga con mayor peso y dinamismo. Con esta nueva alianza, el Canal de Panamá reafirma su misión de ofrecer un servicio confiable, sostenible y de alto valor agregado, adaptándose a las exigencias de seguridad alimentaria y transición energética que el mundo demanda hoy.