Canal de Panamá reduce calado neopanamax por riesgo de El Niño

La <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> implementará una <b>reducción en el calado</b> máximo autorizado para los buques que transitan por las esclusas neopanamax, una medida motivada por las actuales condiciones hidrológicas y el riesgo del desarrollo del <b><a href="/tag/-/meta/fenomeno-de-el-nino">fenómeno de El Niño</a></b> en la cuenca hidrográfica. Según el aviso de la institución, a partir del <b>3 de julio de 2026</b>, el calado máximo permitido se fijará en <b>15.09 metros (49.5 pies) en agua dulce tropical</b>. Esta restricción responde a las proyecciones y niveles actuales del lago Gatún, el principal embalse que abastece a la vía interoceánica. La decisión se anunció apenas una semana después de que la propia ACP comunicara modificaciones en su <b>Sistema de Reserva de Tránsito</b>. Dicha reforma, programada para implementarse el 1 de junio y efectiva para fechas de reserva desde el <b>1 de julio</b>, buscaba optimizar la capacidad comercial al permitir que los buques neopanamax con clasificación <b>HML = D</b> soliciten cupos de reserva durante el Periodo 1A. A pesar de los esfuerzos por flexibilizar la agenda de reservas y dinamizar la cartera de servicios, las variables climáticas obligaron a la vicepresidencia de operaciones a aplicar el recorte técnico en el calado. <b>La reducción implica que las embarcaciones de gran tamaño deberán disminuir el volumen de su carga para poder cruzar de forma segura</b>, lo que impacta de manera directa en la logística del transporte marítimo y en la planificación de los operadores internacionales. La administración de la vía marítima informó que mantendrá un monitoreo constante sobre los niveles del <b><a href="/tag/-/meta/lago-gatun">lago Gatún</a></b> y los pronósticos meteorológicos para determinar si se requerirán ajustes operativos adicionales en el corto plazo.