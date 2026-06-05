Canal de Panamá reduce calado neopanamax por riesgo de El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) implementará una reducción en el calado máximo autorizado para los buques que transitan por las esclusas neopanamax, una medida motivada por las actuales condiciones hidrológicas y el riesgo del desarrollo del fenómeno de El Niño en la cuenca hidrográfica.

Según el aviso de la institución, a partir del 3 de julio de 2026, el calado máximo permitido se fijará en 15.09 metros (49.5 pies) en agua dulce tropical. Esta restricción responde a las proyecciones y niveles actuales del lago Gatún, el principal embalse que abastece a la vía interoceánica.

La decisión se anunció apenas una semana después de que la propia ACP comunicara modificaciones en su Sistema de Reserva de Tránsito. Dicha reforma, programada para implementarse el 1 de junio y efectiva para fechas de reserva desde el 1 de julio, buscaba optimizar la capacidad comercial al permitir que los buques neopanamax con clasificación HML = D soliciten cupos de reserva durante el Periodo 1A.

A pesar de los esfuerzos por flexibilizar la agenda de reservas y dinamizar la cartera de servicios, las variables climáticas obligaron a la vicepresidencia de operaciones a aplicar el recorte técnico en el calado. La reducción implica que las embarcaciones de gran tamaño deberán disminuir el volumen de su carga para poder cruzar de forma segura, lo que impacta de manera directa en la logística del transporte marítimo y en la planificación de los operadores internacionales.

La administración de la vía marítima informó que mantendrá un monitoreo constante sobre los niveles del lago Gatún y los pronósticos meteorológicos para determinar si se requerirán ajustes operativos adicionales en el corto plazo.