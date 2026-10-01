Canasta básica ronda los $303 y anticipan posible alza a fin de año

El costo de la canasta básica de alimentos se mantiene “estable” por el momento, pero podría registrar un aumento hacia finales de año debido a la volatilidad en el precio de los combustibles y al impacto que pueda generar la crisis en el estrecho de Ormuz, advirtió el administrador de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid.
El alto funcionario de la Acodeco explicó que la canasta básica alimentaria está compuesta por 59 productos y que, desde inicios de año hasta la fecha, el incremento acumulado ha sido de aproximadamente $1.64.
Abadi atribuyó este comportamiento, entre otros factores, a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto de los costos de transporte. Estas incluyen el transporte público y el traslado de mercancías del sector agropecuario hacia la capital, además del movimiento de maquinaria agrícola.
“Con ello, hemos tenido prácticamente imperceptible el aumento de la canasta básica alimentaria desde el mes de febrero a la fecha, con un balance más o menos de $1.64 de diferencia”, aseguró Abadi en entrevista con La Estrella de Panamá.
El administrador de la Acodeco calificó el subsidio al transporte como un “éxito total”, aunque advirtió que el comportamiento de los combustibles podría presionar nuevamente el costo de los alimentos.
“Ante el aumento garrafal de los precios del combustible, no se puede evitar que posiblemente vaya a aumentar su costo”, señaló.
La evolución reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) también refleja presiones asociadas a los combustibles. En agosto, la inflación nacional aumentó 0.2% frente a julio, después de dos meses consecutivos de variaciones negativas: -0.3% en junio y -0.3% en julio.
La división transporte registró un aumento de 1.1%, impulsado principalmente por un alza de 6.4% en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, debido al incremento en los precios del diésel, la gasolina y los lubricantes.
Los precios máximos de venta al público de los combustibles registrarán cambios en Panamá a partir del viernes 2 de octubre de 2026 y hasta el 16 de octubre de 2026. Para este período, la gasolina de 95 octanos aumentará 0.040 centavos por litro, la de 91 octanos tendrá un incremento de 0.031 centavos por litro y el diésel bajo en azufre disminuirá 0.019 centavos por litro. Los nuevos precios máximos de venta al público de los combustibles variarán según la localidad, según la Secretaría Nacional de Energía.
Según Abadi, este eventual incremento no sería atribuible directamente a los productores, al Gobierno o al país, sino a factores externos vinculados con el comportamiento internacional de los combustibles.
“No es culpa de los productores, no es culpa del Gobierno nacional, no es culpa del país, y nosotros como consumidores tenemos que hacer un acto de constricción y un consumo responsable para poder hacer un mejor balance económico al trabajador al hacer sus compras y de los productos de la canasta básica que van a consumir en nuestro hogar”, afirmó.
Abadi indicó que el costo de la canasta básica de alimentos se ubica actualmente en alrededor de $303 mensuales en los supermercados. “Es un precio que realmente es competitivo y muy bueno y que ha sido imperceptible de las subidas desde que comenzamos el año con el conflicto (en el Medio Oriente)”, expresó.
Al ser consultado sobre si el costo se ha mantenido o ha aumentado, reiteró que la variación ha sido de aproximadamente $1.64 desde febrero.
En cuanto a sus previsiones para los últimos meses del año, Abadi señaló que normalmente noviembre registra aumentos en los precios debido al comportamiento estacional de los combustibles. “Normalmente debe aumentar porque noviembre es el mes que por estadística siempre ha mostrado un alza por el tema del precio del combustible”, explicó.
El funcionario recordó que durante noviembre, en el hemisferio norte, comienza la preparación para la entrada del invierno, período en el que suele aumentar la demanda de combustibles. “El consumo es más por el tema del frío y debe haber mucho más combustible para el consumo del hemisferio norte, con lo cual tenemos un posible alza del combustible y lo que va a traer es un alza en el costo de la canasta básica”, señaló.
No obstante, consideró que el eventual aumento “no puede ser muy alto” y estará condicionado por las circunstancias que se presenten.
A su juicio, el principal factor de incertidumbre es el conflicto en el estrecho de Ormuz, cuyo impacto sobre los precios internacionales de los combustibles escapa al control de las autoridades panameñas.
El administrador de la Acodeco también destacó que Panamá mantiene una amplia oferta de productos y recordó que actualmente ya no existe un esquema general de control de precios, por lo que los productos se rigen por la oferta y la demanda.
Según Abadi, esta dinámica favorece una mayor competencia y permite que los consumidores comparen precios y opten por alternativas más económicas. “Si usted consumió un producto y ese producto ha subido de precio, busque un producto similar que tenga un mejor precio. Va a poder encontrarlo en el mercado, solo tiene que caminar, comparar y hacer un consumidor responsable”, recomendó.
Para Abadi, mientras persistan las presiones externas sobre los combustibles y continúe el conflicto en el Medio Oriente, el consumo responsable será una de las principales herramientas de los hogares para administrar su presupuesto.
“Mientras el conflicto continúe... el consumo responsable es lo mejor que podemos hacer cada panameño”, puntualizó Abadi.
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